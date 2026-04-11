Ніякої хімії: Ольга Сумська показала, як створити "космічні" крашанки із золотом (фото)
Дізнайтеся, як отримати глибокий синій колір та ефект золотих вкраплень на крашанках
Відома українська акторка Ольга Сумська напередодні Великодня поділилася власним способом фарбування крашанок — і результат вийшов максимально нестандартним і красивим. Замість класичних барвників вона використала натуральні інгредієнти, а фінальний ефект доповнила декоративним покриттям.
Відео із лайфхаками акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Крашанки вийшли космічно-синього кольору із золотом.
Як фарбувала яйця Сумська
Акторка розповіла, що спершу варила яйця у двох різних відварах — окремо в куркумі та окремо в чаї каркаде. Завдяки цьому вона отримала різні відтінки — від глибоких жовтих до сіро-фіолетових.
Після варіння яйця вона залишила ще приблизно на 40 хвилин у відварі з каркаде — до повного охолодження. Саме завдяки цьому етапу колір стане більш насиченим і "димчастим".
"Золотий" ефект
Фінальний штрих — нанесення "золота". Уже після фарбування Ольга Сумська нанесла зверху спеціальний декоративний засіб, який показала у сторіс. Саме він створив ефект золотистих переливів і легкого металічного блиску.
У результаті крашанки вийшли не класичними, а радше "дизайнерськими" — із темною основою та хаотичними золотими вкрапленнями. Вони нагадують мармур або навіть космічну текстуру.
