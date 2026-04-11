После слухов о разрыве: Елена Кравец умилила видео с мужем и детьми

Сергей Кравец устроил сюрприз детям

Украинская актриса Елена Кравец поделилась трогательным семейным видео. В ролике ее муж, который ныне служит, неожиданно вернулся домой накануне Пасхи и сделал сюрприз детям.

На кадрах видно, как дети сначала не верят своим глазам, а уже через мгновение буквально бросаются к отцу в объятия. Милым роликом Елена Кравец поделилась на своей странице в Инстаграмм.

Атмосфера – максимально семейная и очень честная, без постановки. Сама актриса традиционно не перегружала пост обьяснениями. Под видео Кравец написала коротко: "Лучший подарок на праздники!".

Муж актрисы — Сергей Кравец, бывший продюсер студии "Квартал 95". Супруги вместе еще с конца 90-х, а официально женились в 2002 году. Они воспитывают троих детей – дочь Марию и двойню Ивана и Екатерину.

Последние годы для семьи были непростыми. Сама актриса признавалась, что в их отношениях "все сложно", но они остаются вместе.

Сейчас Сергей находится в рядах военных, поэтому семья вынуждена часто быть на расстоянии. В то же время раньше он уже удивлял жену неожиданными приездами, несмотря на службу — например, приезжал всего на несколько часов, чтобы увидеть ее во время спектакля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская показала, как красила пасхальные яйца. Актриса поделилась простым рецептом.