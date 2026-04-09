Суди, погрози та питання про розлучення: що відомо про скандал з інтерв'ю Тараса Тополі

Команда артиста погрожує судом журналістці

Інтерв’ю Тараса Тополі, лідера гурту "Антитіла", яке мало стати звичайною розмовою про війну і творчість, раптово перетворилося на гучний конфлікт — із претензіями щодо порушених домовленостей, особистими темами, які не планували виносити на публіку, та заявами про можливі суди.

Йдеться про інтерв’ю, яке у Тарас Тополя дав журналістці Марічці Довбенко. Під час розмови музикант торкнувся не лише служби під час війни та взаємодії з Валерієм Залужним, а й особистого життя.

Зокрема теми розлучення, яку, за словами адвоката артиста, не планувалося обговорювати публічно. Саме цей момент став головним у конфлікті. За версією команди Тараса Тополі, перед записом існували чіткі домовленості.

Йдеться про такі умови: не заглиблюватися в приватне життя та погодити фінальну версію матеріалу перед публікацією. Однак у підсумковому відео ці фрагменти залишилися, а саме інтерв’ю вийшло без додаткового узгодження.

"Під час запису Довбенко ігнорувала домовленості, неодноразово ставила провокативні питання про шлюб і особисте життя Тараса", — йдеться у заяві адвоката Тараса Тополі

Марічка Довбенко, Тарас Тополя. Фото: instagram.com/marichka.dovbenko

Після публікації представники Тополі вимагали видалити матеріал або принаймні вирізати окремі частини, які, на їхню думку, порушують попередні домовленості. Натомість журналістка заявила про тиск і можливі погрози, пов’язані з вимогами прибрати інтерв’ю з публічного доступу.

Тарас Тополя. Фото: скріншот з відео

Наразі конфлікт залишається відкритим. Сторона артиста не виключає юридичних кроків, тоді як журналістка наполягає, що усе сказане пролунало на камеру, а отже має право бути оприлюдненим. Довбенко заявляє, що працювала як незалежна журналістка з офіційною реєстрацією і не виходила за межі професійних стандартів. Вона наголошує, що Тарас Тополя був у повністю адекватному стані та відповідав на всі запитання свідомо й без примусу.

Листування Марічки Довбенко з адвокатом Тараса Тополі. Фото: ТСН

