У старій пісні Дантеса знайшли дивний збіг про "диктатора" та "три дні"

У Threads висміяли пророчі рядки

Український співак, колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Володимир Дантес неочікувано опинився в центрі обговорень через свою творчість минулих років. У соцмережі Threads користувачі "відкопали" російськомовний трек артиста, слова якого сьогодні звучать доволі двозначно.

Йдеться про пісню "Если бы", реліз якої відбувся ще у 2021 році. Увагу слухачів привернули наступні рядки: "Если бы ты стала диктатором какой-то страны, то захватила б меня за три дня. Для кого-то любовь, для кого-то война".

У коментарях під дописом українці не забарилися з іронією. Багато хто жартома зазначив, що фраза про "захоплення за три дні" стала своєрідною "пасхалкою" або навіть знущанням з російських пропагандистів, які у 2022 році мріяли "взяти Київ за три дні".

Користувачі дивуються такому збігу обставин, називаючи текст ледь не пророчим:

О це про три дня канеш зальот)

Пророк виходить

Так так , він все знав

ну але ж не захопила, виходить 👀

Варто зауважити, що автором слів до цієї пісні був не сам Володимир, а один із його шанувальників. Кліп на цей трек Дантес випустив за два роки до повномасштабного вторгнення, коли контекст фрази сприймався виключно як романтична метафора.

У березні 2026 року артист випустив україномовну версію синглу "Лайки". "Я просто хотів, щоб люди, які люблять цю пісню, мали можливість слухати її українською мовою", – заявив Володимир. У текст тепер немає слів "рублі", а "захватила б меня за три дня" змінилося на "не минуло б й дня".

