Остапчук з родиною переїжджає з України: куди саме та як йому це вдасться під час війни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пара вже почала розпродавати майно
Популярний український телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною Полтавською та маленьким сином залишають Україну. Родина прийняла рішення про переїзд до Канади.
Про кардинальні зміни у житті подружжя повідомила Катерина у своєму Telegram-каналі. За її словами, думки про еміграцію з’явилися ще рік тому, проте саме вона тривалий час вагалася, чи варто робити цей крок.
"Над цим рішенням ми почали задумуватися ще рік тому, але еміграція — це важкий крок, тому особисто я знаходила 1091 причину, щоб відтягнути її", — щиро поділилася Катерина з підписниками. Остаточною точкою у прийнятті рішення став обстріл, який пошкодив будинок шоумена. Блогерка зізналася, що цей інцидент став для них "внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею".
У зв'язку з переїздом пара вже почала розпродавати майно, зокрема автомобілі. Катерина пояснила, що через місцеві правила перевезти власні автівки до Канади неможливо.
За словами блогерки, вона з чоловіком переїздить у червні.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук є багатодітним батьком. Окрім сина Тимофія, який народився у шлюбі з Полтавською, він має двох неповнолітніх дітей від першої дружини Олени Войченко. Вони також мешкають у Канаді з початку повномасштабного вторгнення. Саме статус батька трьох дітей дає ведучому законне право перетинати кордон під час дії воєнного стану.