"Подпишите контракт с ВСУ и поймете". Украинцы публично осадили Маричку Довбенко за интервью с Тополей

Журналистка обнародует то, что артист просил скрыть

Журналистка Маричка Довбенко оказалась в центре громкого скандала после публикации интервью с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Несмотря на прямую просьбу артиста и его команды не обнародовать определенные фрагменты разговора, блогерша продолжает выкладывать "запрещенный" контент в сеть.

Такая погоня за охватами вызвала волну негодования среди украинцев. Пользователи обвиняют Довбенко в отсутствии профессиональной этики и желании получить "дешевый" хайп на темах, касающихся военной службы.

Комментарии под видео журналистки пестрят критикой. Зрители не понимают, почему просьба героя интервью была проигнорирована:

"У меня вопрос, почему если попросили вырезать, Вы этого не сделали? Разве так важно скандал или хайп? Человеческие отношения важнее просмотров в YouTube" ;

"Попросили удалить – надо вырезать, а не дополнительно залить 🫠 зачем?!?" ;

"Мало просмотров? Надо хайпануть? Фу такое делать, дама!" — пишут возмущенные подписчики.

К обсуждению присоединился и музыкальный критик Роман Бутурлакин. Он пояснил, что упрямство журналистки может иметь серьезные последствия, ведь речь идет не о простых сплетнях, а о специфике службы в ВСУ.

А вы подпишите контракт в Вооруженные силы Украины и расскажите что-нибудь о внутренних документах и деталях службы в интервью. И поймете, почему вас попросили это вырезать. Во фрагменте нет ничего страшного, но это служебная информация Роман Бутурлакин

Напомним, что во время интервью музыкант говорил не только о своей службе в период войны и сотрудничестве с Валерием Залужным, но и поделился деталями личной жизни. В частности, упомянул о разводе с певицей Еленой Тополей — теме, которую, по словам его адвоката, не планировали выносить на публичное обсуждение. Бывшие супруги воспитывают троих несовершеннолетних детей.