"Він такий гидкий": мережа "вибухнула" через скандал з інтерв'ю Тополі

Мережа розділилася на два табори

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та журналістка Марічка Довбенко втрапили у скандал через інтерв’ю, яке, за словами команди артиста, опублікували без погодження, і містило чутливі теми — зокрема про службу та особисте життя Після вимог видалити або змінити матеріал ситуація переросла у публічний конфлікт і розділила людей на два табори.

Зокрема у Threads користувачі активно дорікають журналістці за публікацію повної версії розмови без погодження. Є також ті, хто не підтримує й Тараса Тополю.

Що пишуть ті, хто підтримує Тополю

Люди прямо ставлять питання про етику. За словами користувачів, навіть якщо слова пролунали на камеру, попередні домовленості та контекст мають вагу.

"Ви погодили зміст інтерв’ю з артистом? Ні! То до чого ці питання?"

"Замість того, щоб тактовно вирізати шматок відео військового, якому за це, певно, не слабо прилетіло від командирів, робити з цього хайп — повне дно!"

"Якщо вимагали вирізати, то треба просто вирізати. А в чому проблема?"

Що кажуть ті, хто проти Тополі

Водночас інша частина аудиторії зайняла протилежну позицію і стала на захист журналістки. Тут аргументи більш жорсткі. За словами користувачів, публічна особа повинна нести відповідальність за свої слова, особливо якщо говорить їх добровільно.

"Він такий гидкий";

"Спочатку наляпав, а потім "видаліть, зробіть так, ніби я розумний"";

"Не має значення, які питання — має значення, що людина сама вирішувала відповідати чи ні";

"Нащо щось казати, щоб потім просити вирізати? Якщо інформацію розголошувати не можна — мовчиш. Це ж інтерв’ю, а не допит"

Нагадаємо, що конфлікт виник після інтерв’ю, яке Тарас Тополя дав Марічці Довбенко. У розмові артист торкнувся не лише тем війни та служби, а й особистого життя. За словами його команди, ці питання не мали звучати публічно, а сам матеріал — погоджуватися перед виходом.

Втім, інтерв’ю опублікували без додаткового узгодження і з усіма чутливими фрагментами. Після цього сторона співака вимагала видалити або відредагувати відео, тоді як журналістка наполягла: усі відповіді були добровільними, а отже мають право залишатися в публічному доступі.

