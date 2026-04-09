"Він такий гидкий": мережа "вибухнула" через скандал з інтерв'ю Тополі
Мережа розділилася на два табори
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та журналістка Марічка Довбенко втрапили у скандал через інтерв’ю, яке, за словами команди артиста, опублікували без погодження, і містило чутливі теми — зокрема про службу та особисте життя Після вимог видалити або змінити матеріал ситуація переросла у публічний конфлікт і розділила людей на два табори.
Зокрема у Threads користувачі активно дорікають журналістці за публікацію повної версії розмови без погодження. Є також ті, хто не підтримує й Тараса Тополю.
Що пишуть ті, хто підтримує Тополю
Люди прямо ставлять питання про етику. За словами користувачів, навіть якщо слова пролунали на камеру, попередні домовленості та контекст мають вагу.
- "Ви погодили зміст інтерв’ю з артистом? Ні! То до чого ці питання?"
- "Замість того, щоб тактовно вирізати шматок відео військового, якому за це, певно, не слабо прилетіло від командирів, робити з цього хайп — повне дно!"
- "Якщо вимагали вирізати, то треба просто вирізати. А в чому проблема?"
Що кажуть ті, хто проти Тополі
Водночас інша частина аудиторії зайняла протилежну позицію і стала на захист журналістки. Тут аргументи більш жорсткі. За словами користувачів, публічна особа повинна нести відповідальність за свої слова, особливо якщо говорить їх добровільно.
- "Він такий гидкий";
- "Спочатку наляпав, а потім "видаліть, зробіть так, ніби я розумний"";
- "Не має значення, які питання — має значення, що людина сама вирішувала відповідати чи ні";
- "Нащо щось казати, щоб потім просити вирізати? Якщо інформацію розголошувати не можна — мовчиш. Це ж інтерв’ю, а не допит"
Нагадаємо, що конфлікт виник після інтерв’ю, яке Тарас Тополя дав Марічці Довбенко. У розмові артист торкнувся не лише тем війни та служби, а й особистого життя. За словами його команди, ці питання не мали звучати публічно, а сам матеріал — погоджуватися перед виходом.
Втім, інтерв’ю опублікували без додаткового узгодження і з усіма чутливими фрагментами. Після цього сторона співака вимагала видалити або відредагувати відео, тоді як журналістка наполягла: усі відповіді були добровільними, а отже мають право залишатися в публічному доступі.
