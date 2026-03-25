Неможливо впізнати? Білик показали на відео, якому майже 30 років

На цих кадрах артистці 28 років

У мережі набирає популярності раритетне відео з виступу Ірини Білик на легендарному фестивалі "Таврійські ігри" у 1998 році. На кадрах 28-річна артистка виконує свій тогочасний хіт "Одинокая".

Архівні кадри дозволяють поглянути, якою була попдіва української сцени на самому початку своєї пісенної кар'єри. Тодішній образ співачки кардинально відрізняється від того, як зірка виглядає сьогодні. Нагадаємо, що Ірина Білик ніколи не приховувала, що зверталася до пластичних хірургів.

Співачка відверто розповідала, що змінювала форму носа, розріз очей та вдавалася до підтяжок обличчя, аби зберегти молодість. Проте саме кадри 30-річної давнини викликали хвилю ностальгії у фанатів. Багато хто зазначає, що зараз артистку просто важко впізнати.

Ірина Білик - тоді і зараз

Деякі підписники вбачають у змінах зовнішності співачки глибокий соціальний підтекст. На їхню думку, українське суспільство того часу не було готове до справжньої, автентичної Білик.

"Ірина Білик — недооцінена. Українці не прийняли її такою, яка вона була справжня — тому вона була змушена змінюватись, щоб не померти з голоду. Бо вмерти заради якості — не варто". Попри розуміння мотивів зірки у мережі зазначили, що природна краса була їй більше до лиця, а саму індивідуальність Білик втратила.

Багато хто згадав не лише зовнішність, а й неймовірну енергетику артистки. Українці підкреслюють, що в ті роки виконавиця була справжнім голосом цілого покоління, а її пісні мали особливу магію.

Як же вона класно співала тоді. 👌👍😵

Боже, я це дивилась, це було неймовірно…

У лютому повідомлялось, що Ірина Білик зробила нову косметичну процедуру. Втім, у мережі подібну маніпуляцію з краси не оцінили.