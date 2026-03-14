8 років, а вже у формі. Притула показав рідкісне фото старшої дочки

Дівчинка долучилася до лав українських скаутів

Відомий волонтер та громадський діяч Сергій Притула вкрай рідко ділиться подробицями приватного життя. Проте 14 березня він зробив виняток, показавши, як підросла його старша донька Соломія.

Дівчинка, якій у липні 2025 року виповнилося вісім років, уже впевнено крокує шляхом дисципліни та патріотизму, приєднавшись до лав українських скаутів. Гарною новиною колишній шоумен поділився у блозі Instagram, коротко підписавши: "СКОБ!".

"Телеграф" роз'яснює, що "СКОБ" — це гасло та привітання української скаутської організації "Пласт", яке також є абревіатурою чотирьох основних рис пластуна: Сильно, Красно, Обережно, Бистро. Символом цього гасла є хижий птах — орел-скоб (або скопа), що уособлює силу та вільний дух.

На свіжих кадрах, які з’явилися у соцмережі зірки, Соломія постає у традиційній формі "Пласту". Зірковий батько не приховує гордості за доньку, адже дівчинка не просто носить однострій, а активно бере участь у житті організації та відвідує збори разом із молодшою сестрою Стефанією.

Сергій Притула активно популяризує цей рух, закликаючи українців віддавати дітей на виховання до скаутів та навіть самому ставати виховниками.

Попри насичений графік волонтерської роботи, Притула намагається приділяти час дітям. Нагадаємо, що окрім Соломії та Стефанії, що з'явилися у його нинішньому шлюбі з Катериною Сопельник, у Притули є 17-річний син Дмитро від попереднього шлюбу та наймолодший син Марк, який народився у серпні 2025 року.

Сергій Притула зі старшим сином Дмитром. Фото: instagram.com/siriy_ua

З дружиною Катериною Сопельник. Фото: instagram.com/siriy_ua

Раніше повідомлялось, що Притула мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Їх розмова відбулася у січні 2026 року.