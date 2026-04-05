Jerry Heil порівняли з Лорак? У мережі спалахнула дискусія через легендарну пісню Івасюка

Виконання тієї ж пісні Jerry Heil разом із Nemo набуло нового сенсу

4 квітня київський Палац спорту зібрав повну залу — Jerry Heil дала великий сольний концерт. Серед запрошених гостів були переможці "Євробачення 2024" Nemo, з яким вони разом виконали пісню Володимира Івасюка.

Йдеться про композицію "Запроси мене у сни". Зал реагував миттєво — співали хором, знімали на телефони і відео виступу швидко розлетілося мережею.

Але вже після концерту в соцмережах сплив цікавий контраст. У Threads одна із користувачок нагадала, що ще у 2013 році цю ж пісню активно виконувала Ані Лорак. Тоді артистка була частиною українського культурного простору й часто включала "Запроси мене у сни" до свого репертуару, зокрема під час виступів у Росії.

Сьогодні цей факт звучить уже зовсім інакше. Після початку повномасштабної війни Лорак остаточно обрала інший бік — вона продовжує жити та будувати кар’єру в Росії, ігноруючи війну проти власної країни. Для України вона давно стала зрадницею і запроданкою.

До слова, Лорак та Володимира Івасюка пов'язує не лише коріння (місто Кіцмань на Буковині), а й будинок, у якому вони народилися. Легендарний композитор з'явився на світ 4 березня 1949 року у хаті по вулиці Горького, 5. У тому ж будинку через 29 років, у 1978-му народилася Кароліна Куєк, відома як Ані Лорак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці масово відмовляються від пісень відомого співака. Джеймс Блант раптово вирішив "погратися в стиль" і виклав фото в російській армійській вушанці.