Не справжнє? Довжина волосся співачки Jerry Heil викликала суперечки у мережі (фото)

Співачка Jerry Heil, яка боролася за шанс представити Україну на "Євробачення 2026 ", опинилася у центрі обговорень. Але приводом стала не її музика, а справжня довжина волосся.

У Threads користувачі почали обговорювати зачіску Jerry Heil. Артистка часто з’являється в образах з довгим волоссям, що майже досягає колін.

Яка довжина волосся у Jerry Heil?

Співачка Jerry Heil любить експериментувати з іміджем і часто з’являється у ефектних образах. Однак цього разу в мережі почали обговорювати довжину її волосся.

Авторка публікації була впевнена, що у артистки справді довгі хвилясті пасма, з якими вона часто з’являється на публіці. Але на записах з репетицій помітно, що співачка має волосся середньої довжини.

У коментарях користувачі почали відзначати, що Jerry Heil вперше з таким довгим волоссям з’явилася на "Євробаченні 2024" року. Співачка тоді ще сама жартувала, що їй вдалося за одну ніч відростити такі довгі пасма, оскільки "замочила їх у святій воді".

Після конкурсу артистка зробила довге волосся частиною свого образу, проте не приховує справжньої довжини волосся. У Jerry Heil вони трохи нижче за плечі і в мережі Instagram можна побачити фотографії, що підтверджують це.

Користувачі зазначили, що в шоубізнесі артисти часто використовують перуки або треси (накладне волосся):

"Волоси накладні і це частина образу. Можливо Яна носить його поки що відрощує своє";

"Шоубізнес ховає багато цікавинок, майже всі працюють або з накладками, або з нарощеним волоссям, або з перуками";

"Ну це було очевидно, що на Євробачення вона його одягала, а потім зробила частиною свого образу";

"Явно треси. Це зручно — начепила/зняла";

"Я теж була впевнена, що у неї таке довге волосся".

Вчора артистка опублікувала фотографії, зроблені для обкладинки "ELLE", де вона позує зі справжньою довгою волоссю. Це ще раз підтверджує, що Jerry Heil часто використовує накладне волосся, а не нарощене.

