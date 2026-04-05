Исполнение той же песни Jerry Heil вместе с Nemo приобрело новый смысл

4 апреля киевский Дворец спорта собрал полный зал — Jerry Heil дала большой сольный концерт. Среди приглашенных гостей были победители "Евровидения 2024" Nemo, с которыми они исполнили песню Владимира Ивасюка.

Речь идет о композиции "Пригласи меня во сны". Зал реагировал мгновенно – пели хором, снимали на телефоны и видео выступления быстро разлетелось по сети.

Но уже после концерта в соцсетях всплыл интересный контраст. В Threads одна из пользователей напомнила, что еще в 2013 году эту же песню активно исполняла Ани Лорак. Тогда артистка была частью украинского культурного пространства и часто включала "Запроси мене у сни" в свой репертуар, в частности, во время выступлений в России.

Сегодня этот факт звучит совсем иначе. После начала полномасштабной войны Лорак окончательно выбрала другую сторону – она продолжает жить и строить карьеру в России, игнорируя войну против собственной страны. Для Украины она давно стала предательницей и запроданкой.

Кстати, Лорак и Владимира Ивасюка связывают не только корни (город Кицмань на Буковине), но и дом, в котором они родились. Легендарный композитор появился на свет 4 марта 1949 года в доме по улице Горького, 5. В том же доме 29 лет спустя, в 1978-м родилась Каролина Куек, известная как Ани Лорак.

