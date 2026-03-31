"Дроногосподарки": Rheinmetall показали справжніх українських домогосподарок

За допомогою ШІ слова топ-менеджера візуалізували у смішні картинки

Користувачі соцмереж іронічно відреагували на заяву гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, який порівняв виробництво українських дронів з "грою в Lego" та "роботою домогосподарок". У відповідь українці висміяли його слова, опублікувавши зображення, на яких жінки на кухні збирають БПЛА.

Обговорення цієї теми розгорілося у соціальній мережі Threads. "Телеграф" зібрав кумедні картинки та коментарі з відповідями на висловлювання топ-менеджера.

За допомогою штучного інтелекту користувачі буквально візуалізували слова Паппергера і показали, як це виглядало б на ділі.

Пост у Threads

Пост у Threads

Пост у Threads

Домогосподарки роблять дрони. Фото: ШІ/"Телеграф"

Домогосподарки роблять дрони. Фото: ШІ/"Телеграф"

Домогосподарки роблять дрони. Фото: ШІ/"Телеграф"

У коментарях під згенерованими фото українці жартують, що на картинках звичайний ранок на кухнях.

"Мені подобається "дроногосподарка"

"Не показуйте це Трампу"

"Магія ранку"

"Єдині курси, які я купила б"

"А от потеплішає, будемо на балконі працювати".

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

При цьому за жартами стоїть важлива реальність: дрони, які виробляються в Україні, сьогодні активно використовуються на фронті та відіграють ключову роль у бойових діях. Вони дозволяють ефективно виявляти позиції противника, коригувати вогонь та завдавати точкових ударів.

Згідно з інформацією Reuters, у січні 2026 року Україна виробила 40 000 дронів-перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський говорив, що за достатнього фінансування виробництво можна збільшити до 2 000 перехоплювачів на день, з яких лише 1 000 потрібні для власних потреб. Особливу цікавість викликають морські дрони Magura, які вже використовуються для перехоплення російських безпілотників над Чорним морем.

Водночас, такі українські компанії як Wild Hornets, SkyFall, UForce (виробник морських дронів Magura) отримали запити з країн Перської затоки.

Передісторія

У неділю, 29 березня, у Rheinmetall назвали українські дрони "грою в Legо" та "роботою домогосподарок". Однак після гучної заяви пізніше з’явилися вибачення.

Це просто гра з Lego… вони не мають технологічного прориву… Це українські домогосподарки. Вони мають на кухні 3D-принтери, і вони роблять деталі для дронів. заявив в інтерв’ю гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Армін Паппергер. Фото: x.com/RheinmetallAG

Після скандалу на сторінці компанії в мережі Х вийшов пост: " Ми з великою повагою ставимося до величезних зусиль українського народу у захисті від російського нападу. Кожна жінка та чоловік роблять незмірний внесок".

Пост Rheinmetal

Додамо, що Rheinmetall AG — провідний німецький машинобудівний та оборонний концерн, який є одним із найбільших виробників військової техніки, зброї та боєприпасів у Європі. Компанія виробляє танки Leopard, БМП Marder, Fuchs, Lynx та САУ PzH 2000, а також планує будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів

Інформація на сайті Rheinmetal

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАТО цікаві українські ноу-хау по дронам.