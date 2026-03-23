Трюк чи реальний талант? Що відомо про учасницю "МастерШефу" Юлію Науменко, яку хейтять в мережі

Блогерка має мільйон підписників і знімалася в інших проєктах СТБ

Новий сезон "МастерШеф", який стартував на СТБ 7 березня 2026 року, ще не встиг як слід розігнатися, а одна з учасниць уже стабільно тримає градус обговорень у соцмережах. Поки одні уважно стежать за шляхом блогерки-мільйонниці у цьому проєкті, інші відкрито дратуються через її поведінку в кадрі, звинувачують в любові до інтриг і підозрюють, що саме таких героїнь телебачення традиційно тримає до останнього лише заради рейтингів.

Йдеться про Юлію Науменко — блогерку, фітнес- та нутриційну інфлюенсерку, яка брала участь у проєктах, "Супермама", "Міняю жінку", а також стала переможницею 4 сезону "Зважені та щасливі". Частину цієї хвилі обговорень Науменко коментувала й сама, написавши, що за останні дні прочитала про себе багато хейту.

Юлія Науменко. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

Після появи Юлії Науменко в новому сезоні "МастерШеф" у Threads швидко зібралася хвиля роздратованих коментарів. Частина глядачів не приховує, що учасниця їх буквально виводить із себе, і скаржиться не стільки на сам факт її участі, скільки на надмірну кількість екранного часу. У дописах прямо пишуть, що Науменко в шоу "занадто багато" і її хочеться просто перемотати.

"А ця дама — Юлія Науменко мене взагалі бісить, її так багато в шоу, що просто хочеться її перемотати";

"Юлю треба додому, Дуже багато ії, та ще вона інтриги плете…огидна";

"Ви що! Зараз піписники Юлі вам понаписують, що ви їй заздрите! Всі їй чомусь заздрять! Весь світ!";

"Юля вважає себе зіркою, була у "Зважених і щасливих", "Міняю жінку", і "Мастер Шефі"";

"А мені здається що все йде по запланованому сценарію, до останнього будуть тягнути ту Науменко і їй подібних, завжди будуть конфлікти, завжди будуть "коаліції ", інтерв'ю у тих самих по 100 разів, а спокійні одягають чорні фартухи і тихо покидають. Бо нецікаво було б дивитися, а тут "вогонь" пристрасті інтриги, хіба не так?".

Коментарі щодо Юлії Науменко. Фото: threads

Хто така Юлія Науменко

Юлія Науменко — не нове обличчя для телеглядачів. Вона давно присутня в публічному просторі й фактично зробила кар’єру на трансформації власного образу та темі схуднення. За даними її Instagram-сторінки, Науменко позиціонує себе як дієтологиня-нутриціологиня, має 1 мільйон підписників і вказує, що через її програми трансформації пройшли сотні тисяч людей. На YouTube вона також описує себе як авторку програм схуднення, а у Facebook, де її представляли як учасницю "МастерШеф", зазначали, що вона є авторкою онлайн-проєктів зі схуднення та власницею сервісу доставки здорового харчування.

Саме тема схуднення зробила її впізнаваною на всю країну. Науменко, у дівоцтві Фоміна, стала переможницею 4-го сезону шоу "Зважені та щасливі". Їй вдалося позбутися близько 62 кілограмів, після чого вона перетворила особисту історію на основу для власного бренду.

Окрім онлайн роботи над особистим брендом, Юлія також — засновниця доставки правильного харчування. На сторінці пропонують 5 програм харчування для схуднення або набору ваги, набору маси і просто смачні і збалонсовані страви.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла Радмила Щоголєва. Вона прославилася завяки ролі Гелі в "СВ-шоу".