Підсумки Українського Жіночого Конгресу у Вінниці: як сила жінок формує стійкість громад і рух до Європи

У Вінниці відбувся Український Жіночий Конгрес, який зібрав понад 50 спікерок, більше 300 гостей та понад тисячу учасників і учасниць онлайн. Конгрес отримав назву "Сила жінок. Вінничина" і був присвячений аспектам формування жіночого лідерства.

Відкриваючи Український Жіночий Конгрес, його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що для УЖК дуже важливо регулярно, починаючи 2017-го року, проводити події в регіонах.

"Проводячи Конгреси, особливо в регіонах, ми хочемо зробити історії жінок видимими і почутими. Бо видимість дає нам інструменти і вплив. Ми хочемо показати, як регіональні практики формують державну стійкість. А почувши різні досвіди – напрацювати підходи, важливі для майбутнього розвитку громад", – зазначила Олена Кондратюк.

Головні героїні Конгресу – жінки, які подолали власні виклики і перетворили свій досвід на користь громади. Понад 50 учасниць і учасників з Вінниччини, Хмельниччини та Житомирщини розповіли про практичні кейси, які допомагають громадам залишатися стійкими та розвиватися навіть в умовах війни.

"Жіноче лідерство – це не "доповнення" чи виняток. Це ресурс, на якому тримаються громади. Там, де жінки беруть участь, зростає стійкість, довіра і реальні результати для людей. Завдання – щоб ці історії стали нормою, а не винятком. Щоб громади, де жінки впливають на рішення, були стандартом, а не рідкістю", – зазначила співзсновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка (2014-2019) Світлана Войцеховська.

Конгрес "Сила жінок. Вінниччина" склався з трьох дискусійних платформ, які показали шлях жіночого лідерства: від особистого досвіду та самореалізації до управлінських рішень і стратегічного розвитку громад. Крім того, зі спеціальними темами виступили представники ЄС та міжнародних організацій, які допомагають Україні із відновленням.

"Наш рух до Європейського Союзу починається не тільки в кабінетах, а скоріше в громадах. Саме тут міжнародні проєкти стають реальними змінами для людей. І саме тут жіноче лідерство відіграє ключову роль, бо жінки швидше адаптуються, беруть на себе відповідальність і запускають нові процеси", – заявила на Конгресі співзасновниця УЖК, народна депутатка Марія Іонова.

Серед ключових партнерів події – фонд "МХП-Громаді", який представив успішні кейси взаємодії соціально відповідального бізнесу та громад. Там заявили, що одне з ключових прагнень чоловіків, зокрема в компанії МХП, – це бути надійними партнерами для жінок, які сьогодні відіграють провідну роль у різних сферах – від управління громадами та розвитку бізнесу до служби в армії та реалізації ветеранської політики.

"Ми віримо, що тільки разом ми зможемо вирішити, мабуть, найглобальнішу задачу, яка сьогодні закладена у назві нашого Конгресу – розумна сила. Це сила не тільки громади, а кожної людини. Адже сильні люди створять сильний бізнес, сильні громади, сильні регіони – і ми будемо жити у великій сильній державі", – заявив заступник СЕО МХП зі сталого розвитку, голова Наглядової ради БФ "МХП-Громаді" Юрій Мельник.

Для довідки: Український Жіночий Конгрес – це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Він заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади. Український Жіночий Конгрес щорічно проводить подію у Києві та серію спеціальних заходів у регіонах України.

Український Жіночий Конгрес "Сила жінок. Вінниччина" організовано громадською організацією "Український Жіночий Конгрес".

Генеральним партнером Конгресу є Благодійний Фонд "МХП-Громаді".

Захід організовано за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні та фінансової підтримки уряду Данії.

Український Жіночий Конгрес "Сила жінок. Вінниччина" реалізується за підтримки проєкту "Фенікс: Сила спільнот", що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу.

Захід відбувається за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, а також Національного Демократичного Інституту (НДІ).

