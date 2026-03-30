Помер зірка "Маски-шоу": йому було 62 роки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У гумористичному телесеріалі він був пантомімом
Український актор і комік Володимир Комаров, якого глядачі пам’ятають за культовим проєктом "Маски-шоу", пішов із життя. Йому було лише 62 роки.
Його смерть настала 29 березня. Про це повідомили у Театрі "Маски". Життя Комарова забрала серцева недостатність.
Вчора, 29 березня, пішов за Райдугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, обдарований Богом, позитивний, добрий, харизматичний, справжній… Серцева недостатність… Просто немає слів", — йдеться у дописі
Саме в складі одеської комік-трупи "Маски" він здобув широку популярність, ставши частиною телепроєкту, який свого часу дивилися мільйони. Його сценічний стиль — поєднання пантоміми, клоунади та абсурдного гумору — зробив його впізнаваним далеко за межами України.
В "Маски-шоу" Володимир Комаров не мав одного конкретного персонажа. Він постійно змінював образи — грав різних кумедних і дивакуватих героїв. Його фішка — гумор без слів. Міміка, рухи, абсурдні ситуації. Саме завдяки цьому він став одним із найяскравіших акторів шоу.
Останні роки життя Комарова були менш публічними. Актор відійшов від великої сцени, проводив екскурсії Одесою та займався виготовленням авторських люльок. Водночас у 2024 році він знову з’явився у проєктах "Масок", що стало несподіванкою для шанувальників.
