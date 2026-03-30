Помер зірка "Маски-шоу": йому було 62 роки

Український актор і комік Володимир Комаров, якого глядачі пам’ятають за культовим проєктом "Маски-шоу", пішов із життя. Йому було лише 62 роки.

Його смерть настала 29 березня. Про це повідомили у Театрі "Маски". Життя Комарова забрала серцева недостатність.

Вчора, 29 березня, пішов за Райдугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, обдарований Богом, позитивний, добрий, харизматичний, справжній… Серцева недостатність… Просто немає слів", — йдеться у дописі

Саме в складі одеської комік-трупи "Маски" він здобув широку популярність, ставши частиною телепроєкту, який свого часу дивилися мільйони. Його сценічний стиль — поєднання пантоміми, клоунади та абсурдного гумору — зробив його впізнаваним далеко за межами України.

В "Маски-шоу" Володимир Комаров не мав одного конкретного персонажа. Він постійно змінював образи — грав різних кумедних і дивакуватих героїв. Його фішка — гумор без слів. Міміка, рухи, абсурдні ситуації. Саме завдяки цьому він став одним із найяскравіших акторів шоу.

Учасники "Маски-шоу", включно з Володимиром Комаровим (третій зверху). Фото з мережі

Останні роки життя Комарова були менш публічними. Актор відійшов від великої сцени, проводив екскурсії Одесою та займався виготовленням авторських люльок. Водночас у 2024 році він знову з’явився у проєктах "Масок", що стало несподіванкою для шанувальників.

