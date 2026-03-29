Помер легендарний український режисер: у його фільмах знімалися Ступка, Писанка, Сумська та інші
У січні Новаку виповнилося 88 років
У віці 89 років помер режисер Одеської кіностудії Віллен Захарович Новак. Про це повідомили цієї неділі.
Як повідомляють в одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України, митець відійшов у вічність 29 березня. У зверненні зазначається, що фільми, роки й десятиліття дружби з Новаком, а також світла й тепла пам’ять – залишаються з ними.
Смерть режисера також підтверджує Одеська кіностудія: "Болюча втрата для кінематографічного світу… На 89-му році життя пішов у засвіти режисер Одеської кіностудії Віллен Захарович Новак. Про дату та місце прощання повідомимо згодом. Співчуття рідним та близьким. Спочивайте з миром, Майстре…".
Віллен Новак — що про нього відомо
Народився 3 січня 1938 року в селі Глезне Житомирської області. Закінчив Київський кінотехнікум (1956) та Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого (1971). Працював інспектором кінопрокату, а з 1971 року — режисер Одеської кіностудії художніх фільмів. У пострадянський період співпрацював з іншими кіностудіями. Його роботи відзначені численними преміями та нагородами на вітчизняних і міжнародних кінофестивалях.
Віллен Новак здобув популярність завдяки низці гучних фільмів, серед яких "Гу-га" (1990) з Олексієм Горбуновим, "Дика любов", що очолила касові збори 1994 року, і "Принцеса на бобах" (з Ольгою Сумською та Русланою Писанкою). 2007 року на екрани вийшов фільм "Стріляй, негайно!", де одну з головних ролей виконав Богдан Ступка.
Член Національної спілки кінематографістів України, Народний артист України (1999), член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2002).
Нагадаємо, що у березні на фронті загинув український стендап-комік Артур Петров. Антон Тимошенко відреагував на смерть колеги у соцмережі.