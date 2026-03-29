Встелена вінками та квітами: як виглядає могила легендарної тренерки з художньої гімнастики Дерюгіної

Легендарна тренерка померла від коронавірусу

Альбіна Дерюгіна — заслужена тренерка України і жінка, яка стояла біля витоків української художньої гімнастики. Її ім’я десятиліттями асоціювалося з дисципліною, перемогами та характером, який не допускає компромісів. Сьогодні, 29 березня, минають треті роковини від дня смерті тренерки.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила Альбіни Дерюгіної. Її онука, Ірина Блохіна, показала місце поховання.

Що відомо про Альбіну Дерюгіну

Саме методика тренування Дерюгіної сформувала впізнаваний "український стиль" — технічно складний, але водночас артистичний у художній гімнастиці. Її вихованки десятиліттями домінували на міжнародній арені, здобуваючи нагороди чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.

Альбіна Дерюгіна померла 29 березня 2023 року на 92-му році життя. Про її смерть повідомив Національний олімпійський комітет України, назвавши це "неоціненною втратою" для всієї спортивної спільноти.

Альбіна Дерюгіна. Фото: twitter.com/OlympicUA

Офіційно причину смерті тоді не деталізували, однак згодом її донька, тренерка Ірина Дерюгіна, розповіла, що життя матері обірвалося після захворювання на COVID-19. За її словами, ситуацію ускладнило лікування, яке виявилося неефективним.

Де похована Альбіна Дерюгіна

Попрощалися з легендою у Києві — церемонія відбулася у Національній філармонії, куди прийшли спортсмени, учні та колеги. Поховали Дерюгіну також у столиці.

Згодом її онука, Ірина Блохіна, показала місце поховання. Тоді, у квітні 2023-го, могила легендарної тренерки була просто встелена квітами та вінками.

Могила Альбіни Дерюгіної. Фото: instagram.com/ireesha_b

