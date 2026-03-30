Умер звезда "Маски-шоу": ему было 62 года

В юмористическом телесериале он был пантомимом

Украинский актер и комик Владимир Комаров, которого зрители помнят по культовому проекту "Маски-шоу", ушел из жизни. Ему было всего 62 года.

Его смерть наступила 29 марта. Об этом сообщили в Театре "Маски". Жизнь Комарова забрала сердечная недостаточность.

Вчера, 29 марта, пошел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, одаренный Богом, положительный, добрый, харизматичный, настоящий… Сердечная недостаточность… Просто нет слов», — говорится в сообщении

Именно в составе одесской комик-трупы "Маски" он приобрел широкую популярность, став частью телепроекта, который в свое время смотрели миллионы. Его сценический стиль — сочетание пантомимы, клоунады и абсурдного юмора, сделал его узнаваемым далеко за пределами Украины.

В "Маски-шоу" Владимир Комаров не имел одного конкретного персонажа. Он постоянно менял образы — играл разных забавных и странных героев. Его фишка – юмор без слов. Мимика, движения, абсурдные ситуации. Именно благодаря этому он стал одним из самых ярких актеров шоу.

Участники "Маски-шоу", включая Владимира Комарова (третий сверху). Фото из сети

В последние годы жизни Комарова были менее публичными. Актер отошел от большой сцены, проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением авторских трубок. В то же время в 2024 году он снова появился в проектах "Масок", что стало неожиданностью для поклонников.

