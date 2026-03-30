Продюсерка "Орла і Решки" принизила українців через мову — їй жорстко відповіли (фото)

Колись популярне шоу тепер скотилося у прірву

Навколо популярного тревел-проєкту "Орел і Решка" розгорівся гучний мовний скандал. Продюсерка шоу Нателла Крапівіна різко відповіла на критику щодо використання російської мови в нових випусках, чим викликала хвилю обурення серед українців.

Конфлікт продовжився після того, як блогерка та активістка Олена Мандзюк звернула увагу на те, що проєкт продовжує виходити "мовою оригіналу" (російською) без належного українського дубляжу, попри повномасштабну війну. Реакція Крапівіної не забарилася, проте замість конструктиву вона вдалася до зверхності.

Цей продукт до вас ніякого відношення не має. Він зроблений для людей із гарним смаком. І, до речі, усі випуски просто мовою оригіналу, а переклад доступний у налаштуваннях заявила у коментарях Крапівіна

Олена оприлюднила скриншот цієї відповіді, підкресливши, що команда проєкту фактично ігнорує українську аудиторію та мовне питання.

Якщо коротко, вони всі клали на українську мову. Якщо вам не подобається московитська комунікація — користуйтесь перекладачем. А російське ла*но, яке, за словами Крапівіної, тільки "для людей зі смаком", нехай їдять самі, а не тягнуть в Україну Олена Мандзюк

Українці в коментарях підтримали українську блогерку, називаючи позицію продюсерки "типовою поведінкою російської консерви":

Так це ж російська консерва. Достатньо перейти на її профіль і все зрозуміло

Нателло, а чи не здається вам, що уже реалії зовсім інші, що безліч молодих, талановитих людей загинули, щоб ми очистилися від російського гі*на? Для чого, ви, це все тягнете? Щоб шо? Аргументуйте, будь ласка, якщо ваша ласка. Без агресії. Дайте суспільству можливість не травитися. Було і було. Так, ми жили по іншому до цього. Але зараз, на жаль, нам потрібно вилазити з того московського

Крапівіна, а з яких це пір російською мовою можна створити продукт для людей із гарним смаком? Російська завжди була мовою шлаку

у неї всі пости рос мовою. не дивно, шо їй "какая разніца"

Експродюсер Лободи з українським корінням

Продюсер, режисер та кліпмейкер. Народилась в Ашгабаті (Туркменістан) у сім'ї українського бізнесмена Вагіфа Алієва. Дитинство провела в Києві, де здобула освіту на факультеті міжнародного права в Київському інституті міжнародних відносин.

У 2010 році заснувала продакшн-студію TeenSpirit і разом з Євгеном та Оленою Синельниковими створила тревел-шоу "Орел і Решка". Того ж року розпочала співпрацю зі співачкою Світланою Лободою, яку завершила у 2021 році.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році виїхала з Росії до Литви та засудила війну. Її російський паспорт було визнано недійсним, а шоу "Орел і Решка" зникло з російського телебачення.

У 2026 році Крапівіна анонсувала новий сезон проєкту російською мовою — "Орел и Решка. По блату", і ймовірно, він вийде саме російською. Зважаючи на те, що місце ведучого можна придбати за 100 тисяч євро, героями випусків цілком можуть стати росіяни.

Крім того, українці помітили, що сторінки проєкту у соцмережах тепер ведуться російською мовою без перекладу, хоча певний час після вторгнення РФ у 2022 році вони були українською.

Сторінки проєкту ведуться російською. Фото: instagram.com/orelireshka_official

Тим часом та ж Світлана Лобода виступає перед росіянами. У січні 2026 року співачка обурила концертом для російської підприємиці у Таїланді.