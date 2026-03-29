"Абсолютне дно": перезапуск "Орла і решки" викликав хвилю хейту (фото)

Артист закликає бойкотувати цей проєкт

Скандал довкола перезапуску Орел і решка лише набирає обертів — і цього разу прилетіло не тільки від глядачів, а й від українських артистів. Репер OTOY різко висловився про нову версію шоу, назвавши її "абсолютним дном".

Про це артист написав у Threads. Він назвав шоу "маргіналами теперішнього українського суспільства".

"Арьол і рєшка" у світлі останніх подій — абсолютне дно. Маргінали нинішього українського суспільства. Сподіваюся що кожного, хто долучився до цього "перезапуску" — не візьмуть на жоден інший притомний теле/ютуб-проект", — зазначив OTOY

Причина хейту — не з повітря. Після паузи шоу, яка настала у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ, "Орел і решка" повідомили про повернення у новому форматі. Але це викликало більше питань, ніж ностальгії.

Продюсери анонсували експериментальний сезон із можливістю "купити" участь у програмі. Проте соцмережі вони ведуть російською мовою, що й спровокувало хвилю критики.

Крім того, у мережі звернули увагу на те, що проєкт, який раніше відкрито підтримував Україну, тепер виглядає так, ніби намагається знову зайти на російську аудиторію. Користувачі прямо звинуватили творців у спробі "всім догодити одразу".

