Продюсер "Орла и Решки" унизила украинцев из-за языка — ей жестко ответили (фото)

Когда-то популярное шоу теперь скатилось в пропасть

Вокруг популярного тревел-проекта "Орел и Решка" разгорелся громкий языковой скандал. Продюсер шоу Нателла Крапивина резко ответила на критику по поводу использования русского языка в новых выпусках, чем вызвала волну возмущения среди украинцев.

Конфликт продолжился после того, как блогерша и активистка Елена Мандзюк обратила внимание на то, что проект продолжает выходить "на языке оригинала" (на русском) без должного украинского дубляжа, несмотря на полномасштабную войну. Реакция Крапивиной не заставила себя ждать, однако вместо конструктива она прибегла к пренебрежению.

Этот продукт к вам никакого отношения не имеет. Он сделан для людей с хорошим вкусом. И, кстати, все выпуски просто на языке оригинала, а перевод доступен в настройках заявила в комментариях Крапивина

Елена обнародовала скриншот этого ответа, подчеркнув, что команда проекта фактически игнорирует украинскую аудиторию и языковой вопрос.

Если коротко, все они клали на украинский язык. Если вам не нравится московитская коммуникация – пользуйтесь переводчиком. А российское де**мо, которое, по словам Крапивиной, только "для людей со вкусом", пусть едят сами, а не тянут в Украину Елена Мандюк

Украинцы в комментариях поддержали украинскую блогершу, называя позицию продюсера "типичным поведением российской консервы":

Да это же российская консерва. Достаточно перейти на ее профиль и все ясно

Нателло, а не кажется ли вам, что уже реалии совсем другие, что множество молодых, талантливых людей погибли, чтобы мы очистились от русского го*на? Зачем, вы, все это тянете? Чтобы что? Аргументируйте, пожалуйста. Без злости. Дайте обществу возможность не травиться. Было и было. Да, мы жили иначе до этого. Но сейчас, к сожалению, нам нужно вылезать из того московского

Крапивина, а с каких пор на русском языке можно создать продукт для людей с хорошим вкусом? Русский всегда был языком шлака

у нее все посты рос языком. не удивительно, что ей "какая разница"

Экс-продюсер Лободы с украинскими корнями

Продюсер, режиссер и клипмейкер. Родилась в Ашхабаде (Туркменистан) в семье украинского бизнесмена Вагифа Алиева. Детство провела в Киеве, где получила образование на факультете международного права в Киевском институте международных отношений.

В 2010 году основала продакшн-студию TeenSpirit и вместе с Евгением и Еленой Синельниковыми создала тревел-шоу "Орел и Решка". В том же году начала сотрудничество с певицей Светланой Лободой, которое завершила в 2021 году.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году уехала из России в Литву и осудила войну. Ее российский паспорт был признан недействительным, а шоу "Орел и Решка" исчезло из российского телевидения.

В 2026 году Крапивина анонсировала новый сезон проекта на русском языке – "Орел и Решка. По блату", и вероятно, он выйдет именно на русском. Учитывая, что место ведущего можно приобрести за 100 тысяч евро, героями выпусков вполне могут стать россияне.

Кроме того, украинцы заметили, что страницы проекта в соцсетях теперь ведутся на русском языке без перевода, хотя какое-то время после вторжения РФ в 2022 году они были на украинском.

Страницы проекта ведутся на русском. Фото: instagram.com/orelireshka_official

Между тем, та же Светлана Лобода выступает перед россиянами. В январе 2026 года певица возмутила концертом для российского предпринимателя в Таиланде.