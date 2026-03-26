Вже ростом з маму: 16-річна дочка Усика сильно подорослішала на свіжих фото

Дочка боксера також захоплюється спортом

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик та його дружина Катерина є багатодітними батьками. Старшій дочці зіркової пари нещодавно виповнилося 16 років і вона росте справжньою красунею.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Єлизавета Усик і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає старша дочка Олександра Усика

Єлизавета Усик народилася 24 лютого 2010 року (їй зараз 16 років) і вона рідко з’являється на публіці. Сім’я Усика зараз мешкає в Іспанії і відомо, що там дівчинка зі своїми братами активно займається спортом. Однак не боксом, а тренуваннями, спрямованими на загальну фізичну підготовку.

Старша дочка Усика Єлизавета, Фото: usyk.empire

Соціальні мережі Єлизавети закриті, а її рідкісні кадри публікують мама чи фан-акаунти. На одній із фан-сторінок з’явилися свіжі фотографії старшої доньки боксера і помітно, що Єлизавета вже зростом з маму і подорослішала.

Дружина Усика разом із старшою дочкою Єлизаветою, Фото: usyk.empire

У дівчинки виразні очі та довге русяве волосся. Кадри зроблені у чорно-білому кольорі.

Як виглядає старша дочка Усика, Фото: usyk.empire

Після святкування 15-річчя Єлизавети Катерина Усик почала частіше показувати доньку в соцмережах. До речі, саме свято пройшло з розмахом, тоді для гостей виступала Надія Дорофєєва.

Єлизавета Усик на святкуванні 15-річчя, Фото: usyk_kate

У 2025 році Єлизавету разом із батьком помітили на боксерському шоу в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

Олександр Усик із дочкою Єлизаветою, Фото: Getty Images

Зазначимо, що у Катерини та Олександра Усика четверо дітей: Єлизавета (2010 рік народження), сини Кирило (2013) і Михайло (2015), а також дочка Марія (2024).

