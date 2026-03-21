Колишня дружина Потапа показала на нових фото, як виглядає її єдина донька

28-річна падчерка репера-втікача не живе в Україні

Відома українська продюсерка та колишня дружина Олексія Потапенка, відомого більше під псевдонімом "Потап", виклала нові фото своєї дочки Наталії. Дівчина живе за кордоном.

Ірина Горова доволі рідко радує шанувальників світлинами дітей. Варто зазначити, що Наталія з'явилася на світ у 1997 році у першому шлюбі продюсерки з музикантом Юрієм Горовим. Також в неї є 17-річний син Андрій Потапенко, який народився у другому шлюбі з Потапом.

"Моє сонечко", — коротко підписала Ірина пост у блозі instagram. Наталії Горовій зараз 28 років.

У 2022 році вона вийшла заміж за іноземця і тепер проживає у Варшаві. Працює старша дочка продюсерки в IT-сфері.

Що відомо про шлюб Горової і Потапа

Ірина Горова та Олексій Потапенко були одружені з 1999 по 2014 рік (офіційно розлучилися у 2016), проживши у шлюбі 15 років. Пара виховує спільного сина Андрія (2008) та довгий час працювала разом у продюсерському центрі.

Попри розлучення, колишнє подружжя знаходиться у дружніх стосунках

Після розлучення Потап одружився зі співачкою Настею Каменських. Під час повномасштабної війни подружжя живе та будує кар'єру за кордоном. Раніше повідомлялось, що репер має фінансові проблеми. Сама ж Каменських вже давно орієнтується на іспаномовний ринок.