Пологи приймали до ранку: в родині соліста гурту "ТІК" велике поповнення

У родині лідера гурту "ТІК" Віктора Бронюка — радісна новина. Просто у свій день народження артист повідомив про велике поповнення вдома. Ніч у родині видалася безсонною, але точно щасливою.

У вівторок, 24 березня, музикантові виповнилося 47 років. З цієї нагоди він поділився теплим дописом у Threads і зізнався, що цього разу зустрічає новий рік життя не лише з весняним настроєм, а й із несподіваним домашнім поповненням — їхня кицька народила п’ятьох пухнастих малюків.

Артист також розповів, що разом із дружиною приймав пологи ледь не до світанку — усе завершилося лише близько четвертої ранку. Схоже, це був один із найнезвичніших і водночас найзворушливіших початків святкового дня. Замість гучних вечірок чи пафосних привітань — пухнасте щастя.

Віктор Бронюк про поповнення у родині. Фото: threads

Свій стан Бронюк описав дуже просто — "щастя тепер повна хата". І саме це, за його словами, є найголовнішим у житті. Також артист виклав фото новоспеченої мами і її маленьких дітей.

Бронюк також додай і свій знімок — на ньому він має щасливий вигляд. Схоже, цього року день народження співака запам’ятається йому надовго.

Віктор Бронюк. Фото: threads.com/@viktorbronyuk_official

