Відомий український співак отримав подяку від військових (фото)

Співак регулярно відвідує бійців на фронті

Відомий український артист Арсен Мірзоян отримав подяку від військовослужбовців 260-ї окремої бригади Сил ТрО. Українські бійці подякували співаку за допомогу та підтримку.

Про це Арсен Мірзоян повідомив на своїй сторінці в Instagram. Артист опублікував фотографію, де тримає у руках грамоту.

Подяку українському артисту передали бійці 260-ї окремої бригади Сил територіальної оборони "Хортиця" за надану допомогу та підтримку, зазначивши, що вона є дуже важливою та актуальною для всього особового складу.

Зазначимо, що Арсен Мірзоян активно займається волонтерством. Артист з початку повномасштабної війни підтримує збори для ЗСУ, виступає з концертами для військових та регулярно передає допомогу на фронт.

