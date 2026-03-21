Рус

Відомий український співак отримав подяку від військових (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Арсен Мірзоян Новина оновлена 21 березня 2026, 15:57
Арсен Мірзоян. Фото Колаж "Телеграфу"

Співак регулярно відвідує бійців на фронті

Відомий український артист Арсен Мірзоян отримав подяку від військовослужбовців 260-ї окремої бригади Сил ТрО. Українські бійці подякували співаку за допомогу та підтримку.

Про це Арсен Мірзоян повідомив на своїй сторінці в Instagram. Артист опублікував фотографію, де тримає у руках грамоту.

Подяку українському артисту передали бійці 260-ї окремої бригади Сил територіальної оборони "Хортиця" за надану допомогу та підтримку, зазначивши, що вона є дуже важливою та актуальною для всього особового складу.

Арсен Мірзоян отримав подяку від ЗСУ
Зазначимо, що Арсен Мірзоян активно займається волонтерством. Артист з початку повномасштабної війни підтримує збори для ЗСУ, виступає з концертами для військових та регулярно передає допомогу на фронт.

Арсен Мірзоян підтримує військових
"Телеграф" писав раніше, що українці масово відмовляються від пісень відомого співака. Він раптово став "російським".

Теги:
#Співак #Подяка #Арсен Мірзоян #ЗСУ