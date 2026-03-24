Роды принимали до утра: в семье солиста группы "ТИК" большое пополнение

Бронюк сообщил, что это сделало его счастливым

В семье лидера группы "ТИК" Виктора Бронюка — радостная новость. Просто в свой день рождения артист сообщил о большом пополнении дома. Ночь в семье казалась бессонной, но точно счастливой.

Во вторник, 24 марта, музыканту исполнилось 47 лет. По этому случаю он поделился теплой корреспонденцией в Threads и признался, что на этот раз встречает новый год жизни не только с весенним настроением, но и с неожиданным домашним пополнением – их киска родила пятерых пушистых малышей.

Артист также рассказал, что вместе с женой принимал роды чуть ли не до рассвета — все завершилось лишь около четырех утра. Похоже, это было одно из самых необычных и одновременно трогательных начал праздничного дня. Вместо громких вечеринок или пафосных поздравлений — пушистое счастье.

Виктор Бронюк о пополнении в семье. Фото: threads

Свое состояние Бронюк описал очень просто — "счастье теперь полный дом". И именно это, по его словам, самое главное в жизни. Также артист выложил фото новоиспеченной мамы и ее маленьких детей.

Бронюк также добавь и свой снимок — на нем он выглядит счастливым. Похоже, что в этом году день рождения певца запомнится ему надолго.

Виктор Бронюк. Фото: threads.com/@viktorbronyuk_official

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный украинский певец получил благодарность от военных. Бойцы поблагодарили певца за помощь и поддержку.