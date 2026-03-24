Шеф-кухар Клопотенко раптово заступився за рослину з Червоної книги: в чому справа

Клопотенко запропонував легалізувати вирощування рослини

Шеф-кухар Євген Клопотенко, який годуватиме ЗСУ, раптово нагадав українцям про заборону продажу "червонокнижної" рослини. Йдеться про черемшу, яка вважається улюбленою весняною зеленню та активно використовується в кулінарії.

На своїй сторінці в Threads шеф-кухар написав, що заборона на продаж черемші ігнорується. І припустив, що найкращим рішенням стане легалізація її промислового вирощування.

Клопотенко раптово заступився за черемшу з Червоної книги

Ресторатор Євген Клопотенко звернув увагу на черемшу – улюблену багатьма весняну зелень, яка використовується під час приготування їжі. За словами шеф-кухаря, попри те, що рослина внесена до Червоної книги, її продаж триває, а заборона фактично ігнорується.

Клопотенко нагадав про заборону продажу черемші

Клопотенко запропонував подумати про легалізацію промислового вирощування черемші замість того, щоб вдавати, що закон дотримується. Зірка шоу "Майстер Шеф" також звернувся до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України и з надією, що відомство підкаже, як краще організувати цей процес.

Черемша

Користувачі зазначили, що черемшу сіють на городах, як і іншу зелень, зокрема кріп. Також у коментарях написали, що у Червоній книзі вказана "дика черемша", але ніхто не забороняє вирощувати рослину для власного використання:

"Немає жодної заборони вирощувати та продавати фермерську. Є заборона зривати та продавати дику. Це різні речі";

"Так вона спокійно росте на городі";

"Пакет насіння коштує 12 гривень, посади і не май клопоту";

"Її сіють на городі давно, як кріп";

"Закон України прямо забороняє збирання, продаж та інше використання рослин, занесених до Червоної книги".

