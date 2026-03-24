Шеф-повар Клопотенко внезапно вступился за растение из Красной книги: в чем дело

Клопотенко предложил легализовать выращивание растения

Шеф-повар Евгений Клопотенко, который будет кормить ВСУ, внезапно напомнил украинцам о запрете продажи "краснокнижного" растения. Речь идет о черемше, которая считается любимой весенней зеленью и активно используется в кулинарии.

На своей странице в Threads шеф-повар написал, что запрет на продажу черемши игнорируется. И предположил, что лучшим решением станет легализация ее промышленного выращивания.

Клопотенко внезапно вступился черемшу из Красной книги

Ресторатор Евгений Клопотенко обратил внимание на черемшу — любимую многими весеннюю зелень, которая используется во время приготовлении пищи. По словам шеф-повара, несмотря на то что растение внесено в Красную книгу, его продажа продолжается, а запрет фактически игнорируется.

Клопотенко напомнил о запрете продажи черемши

Клопотенко предложил подумать о легализации промышленного выращивания черемши вместо того, чтобы делать вид, что закон соблюдается. Звезда шоу "Мастер Шеф" также обратился к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с надеждой, что ведомство подскажет, как лучше организовать этот процесс.

Пользователи отметили, что черемшу сеют на огородах, как и другую зелень, в частности укроп. Также в комментариях написали, что в Красной книге указана "дикая черемша", но никто не запрещает выращивать растение для собственного использования:

"Нет никакого запрета выращивать и продавать фермерскую. Есть запрет срывать и продавать дикую. Это разные вещи";

"Так она спокойно растет на огороде";

"Пакет семян стоит 12 гривен, посади и не имей хлопот";

"Ее сеют на огороде давно, как укроп";

"Закон Украины прямо запрещает сбор, продажу и другое использование растений, занесенных в Красную книгу".

