Полякову на нових фото переплутали з Лободою

Співачка поділилася фото у новому образі

Оля Полякова — відома українська співачка, яка з початку війни максимально українізувалася у публічному просторі та навіть спалила свій кокошник. Проте на нових фото артистку випадково переплутали із ще однією відомою співачкою Світланою Лободою.

Полякова опублікувала у своєму Threads добірку милих весняних фото у стильному образі. Вона позувала у світлих джинсах із пухнастою блузою на запах і чорною шкіряною курткою. Свій образ співачка доповнила незвичайними намистами та модними сонцезахисними окулярами, а її волосся було зібрано у недбалу зачіску.

Полетіла на студію знову! Пісні самі себе не заспівають написала Оля Полякова

Скріншот посту Олі Полякової. Фото: https://www.threads.com/@polyakovamusic/

У коментарях розпочалося бурхливе обговорення нових фото Полякової. Деякі користувачі не відразу впізнали співачку, сплутавши її зі Світланою Лободою.

Ось що писали люди у коментарях:

Без кокошника не впізнав.

Дозволяю з дому вам не виходити, бо ваша остання пісня…

Фіт із Лободою буде?

Ви в шльопках чи без?

Світлана, чи це ти? А ні, фух.

Олечко, якби ще тут побачити результати твоїх польотів.

Зроби…

Коментарі під постом Полякової

