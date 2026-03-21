Известный украинский певец получил благодарность от военных (фото)

Певец регулярно навещает бойцов на фронте

Известный украинский артист Арсен Мирзоян получил благодарность от военнослужащих 260-й отдельной бригады Сил ТрО. Украинские бойцы поблагодарили певца за помощь и поддержку.

Об этом Арсен Мирзоян сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал фотографию, где держит в руках грамоту.

Благодарность украинскому артисту передали бойцы 260-й отдельной бригады Сил территориальной обороны "Хортица" за предоставленную помощь и поддержку, отметив, что она является очень важной и актуальной для всего личного состава.

Отметим, что Арсен Мирзоян активно занимается волонтерством. Артист с начала полномасштабной войны поддерживает сборы для ВСУ, выступает с концертами для военных и регулярно передает помощь на фронт.

"Телеграф" писал ранее, что украинцы массово отказываются от песен известного певца. Он внезапно стал "русским".