Известный украинский певец получил благодарность от военных (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певец регулярно навещает бойцов на фронте
Известный украинский артист Арсен Мирзоян получил благодарность от военнослужащих 260-й отдельной бригады Сил ТрО. Украинские бойцы поблагодарили певца за помощь и поддержку.
Об этом Арсен Мирзоян сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал фотографию, где держит в руках грамоту.
Благодарность украинскому артисту передали бойцы 260-й отдельной бригады Сил территориальной обороны "Хортица" за предоставленную помощь и поддержку, отметив, что она является очень важной и актуальной для всего личного состава.
Отметим, что Арсен Мирзоян активно занимается волонтерством. Артист с начала полномасштабной войны поддерживает сборы для ВСУ, выступает с концертами для военных и регулярно передает помощь на фронт.
"Телеграф" писал ранее, что украинцы массово отказываются от песен известного певца. Он внезапно стал "русским".