Народився в Україні, але понад 30 років прожив у Росії. Що говорить про війну виконавець "Голубої луни" Трубач

Повномасштабна війна змінила погляди артиста

Відомий артист Микола Трубач, який здобув широку популярність після виконання пісні "Голуба луна" разом із Борисом Мойсеєвим, родом з України. Проте понад 30 років співак жив і будував кар’єру в Російській Федерації.

Ми з'ясували, що артист каже про війну в Україні.

Микола Трубач – чим відомий

Микола Трубач (справжнє ім’я — Микола Харковець) народився в селі Пересадівка в Миколаївській області і з дитинства був пов’язаний з музикою. Ще в школі Микола грав на трубі, а пізніше здобув професійну освіту з хорового диригування та інструменту. Популярність артист отримав наприкінці 1990-х, коли вийшов його перший альбом "Історія", куди увійшли його композиції "П’ять хвилин", "Жіноче кохання" та "Навчися грати на гітарі".

У другий його альбом увійшла і композиція "Голуба луна", яку Трубач виконував спочатку один, але пік популярності артиста припав на період, коли він записав її в дуеті з Борисом Мойсеєвим. Але пісня викликала бурхливе обговорення і породила безліч чуток про нетрадиційну орієнтацію артиста, які він не спростовував з метою піару, попри те, що був одружений та виховував дочок.

На початку 2000-х співак вирішив припинити співпрацю з продюсером та зосередився на самостійному розвитку кар’єри.

Де зараз Микола Трубач і що говорить про війну

Микола Трубач понад 30 років прожив у Росії, проте після початку повномасштабної війни не став мовчати й підтримав Україну. Артист разом із сім’єю покинув країну і зараз живе у Великій Британії.

Я виїхав з Росії, бо мені набридло жити у дурдомі. Там садять за слово "війна" та за слово "мир". У Росії заборонили виконання моєї пісні "Голуба луна", за її виконання світить реальний термін. Це справжній дурдом! Багато творчих діячів поїхали з Росії. Ми люди волелюбні. Так і має бути" Микола Трубач

Попри відсутність особистих сторінок у соцмережах, позиція музиканта все ж таки стала відома широкому загалу. Вперше він привселюдно висловився на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, який проходив під знаком підтримки України, давши коментар українською мовою.

Я пишаюся своїм народом, своїми людьми, українським духом, українською волею. І вірю в те, що ми найсміливіша, найкрасивіша і найщасливіша нація у світі Микола Трубач

Пізніше, у серпні, артист дав інтерв’ю YouTube-проекту "І Грянул Грем", де розповів, що відмовився від виконання російських композицій. Сьогодні Трубач продовжує творити, пише нову музику та випустив альбом українською мовою, до якої увійшли вісім пісень.

