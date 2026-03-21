Родился в Украине, но более 30 лет прожил в России. Что говорит о войне исполнитель "Голубой луны" Трубач

Полномасштабная война изменила взгляды артиста

Известный артист Николай Трубач, получивший широкую популярность после исполнения песни "Голубая луна" вместе с Борисом Моисеевым, родом из Украины. Однако более 30 лет певец жил и строил карьеру в Российской Федерации.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Николай Трубач и как он изменился. Мы выяснили, что артист говорит о войне в Украине.

Николай Трубач — чем известен

Николай Трубач (настоящее имя — Николай Харьковец) родился в селе Пересадовка в Николаевской области и с детства был связан с музыкой. Еще в школе Николай играл на трубе, а позже получил профессиональное образование по хоровому дирижированию и инструменту. Известность артист получил в конце 1990-х, когда вышел его первый альбом "История", куда вошли его композиции "Пять минут", "Женская любовь" и "Научись играть на гитаре".

Николай Трубач в молодости

Во второй его альбом вошла и композиция "Голубая луна", которую Трубач исполнял вначале один, но пик популярности артиста пришелся на период, когда он записал ее в дуэте с Борисом Моисеевым. Но песня вызвала бурное обсуждение и породила множество слухов о нетрадиционной ориентации артиста, которые он не опровергал в целях пиара, несмотря на то, что был женат и воспитывал дочерей.

Николай Трубач и Борис Моисеев

В начале 2000-х певец решил прекратить сотрудничество с продюсером и сосредоточился на самостоятельном развитии карьеры.ї

Николай Трубач жил и строил карьеру в России

Где сейчас Николай Трубач и что говорит о войне

Николай Трубач более 30 лет прожил в России, однако после начала полномасштабной войны не стал молчать и поддержал Украину. Артист вместе с семьей покинул страну и сейчас живет в Великобритании.

Я уехал из России, потому что мне надоело жить в дурдоме. Там сажают за слово "война" и за слово "мир". В России запретили исполнение моей песни "Голубая луна", за её исполнение светит реальный срок. Это настоящий дурдом! Многие творческие деятели уехали из России. Мы люди свободолюбивые. Так и должно быть" Николай Трубач

Николай Трубач сейчас

Несмотря на отсутствие личных страниц в соцсетях, позиция музыканта все же стала известна широкой публике. Впервые он публично высказался на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который проходил под знаком поддержки Украины, дав комментарий на украинском языке.

Я горжусь своим народом, своими людьми, украинским духом, украинской волей. И верю в то, что мы самая смелая, самая красивая и самая счастливая нация в мире Николай Трубач

Позже, в августе, артист дал интервью YouTube-проекту "И Грянул Грэм", где рассказал, что отказался от исполнения российских композиций. Сегодня Трубач продолжает творить, пишет новую музыку и выпустил альбом на украинском языке, в который вошли восемь песен.

Николай Трубач поддержал Украину

