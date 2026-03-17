Написав сценарій свого похорону і ні гривні не залишить дітям: що відомо про Корогодського, який йде в мери Києва

Корогодський — батько чотирьох дітей, яким планує залишати грошей у спадок після своєї смерті

Гарік Корогодський — український бізнесмен, меценат, блогер, засновник благодійного фонду "Життєлюб" і власник ТРЦ "Dream Town", який у травні 2025 року потрапив під атаку Росії. Вже багато років він заявляє про намір балотуватися в мери Києва, а тепер розповів, чим займатиметься на цій посаді.

В інтерв'ю Аліні Шаманській в шоу "55 за 5", Корогодський готовий ухвалювати до 200–300 рішень на день. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про бізнесмена, як він став популярним і що відомо про його політичні амбіції.

Що відомо про Гаріка Корогодського

Гарік Корогодський народився у звичайній родині — батько був будівельником, мати працювала бухгалтеркою. Перші гроші він почав заробляти ще у школі — торгував жувальними гумками та одягом, що, за його словами, і стало стартом підприємницького мислення.

Гарік Корогодський. Фото: instagram.com/garikkorogodski

Освіту здобув у Московському інституті інженерів залізничного транспорту, однак класична кар’єра його не привабила. У молодості працював електриком у театрі й паралельно підробляв перепродажем різних товарів — від квитків до дефіцитних продуктів. Уже на початку 90-х заробив перший мільйон, займаючись імпортом техніки, а згодом — нафтовим бізнесом. У 2000-х зосередився на девелопменті в Києві, реалізувавши низку масштабних комерційних проєктів.

Гарік Корогодський. Фото: instagram.com/garikkorogodski

Корогодський давно вийшов за рамки класичного бізнесмена — він активно працює зі своїм публічним образом. Його впізнають за епатажним стилем, зокрема яскравими окулярами, і прямолінійною манерою спілкування. Окрім бізнесу, він пише книги, веде блог, проводить авторські лекції та розвиває благодійні ініціативи. Серед його книг — "У нас був секс" і дві частини "Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейського хлопчика".

Гарік Корогодський. Фото: instagram.com/garikkorogodski

У особистому житті бізнесмен — сім’янин. Він має дружину та чотирьох дітей. Родина відома своєю нестандартною традицією — однаковими татуюваннями з індивідуальними написами, порядковими номерами для кожного члена сім’ї.

Гарік Корогодський з доньокю Лізою. Фото: instagram.com/garikkorogodski

В інтерв'ю Дмитру Гордону бізнесмен розповідав, що написав сценарій власного похорону. За його словами, він вже навіть сплатив перший внесок за гурт GusGus, який виступатиме на прощанні. У контракті навіть прописано, що колектив повинен прилетіти за 48 годин.

Також бізнесмен відомий своїм нестандартним спілкуванням із власними дітьми. Вони разом ходять у клуби, не соромляться звертатися один до одного нецензурною лексикою, а сам Гарік навіть з гумором називав доньку "брудною хвойдою". Однак попри те, що вартість активів Корогодського оцінюється в десятки мільйонів доларів, після своєї смерті він нічого не залишить своїм дітям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Франциска Гомеса, який освідчився його коханий. Він був у складі журі в шоу "Танцюють всі" і "Танці з зірками".