Написал сценарий своих похорон и ни гривны не оставит детям: что известно о Корогодском, который идет в мэры Киева

Корогодский – отец четырех детей, которым планирует оставлять денег в наследство после своей смерти

Гарик Корогодский — украинский бизнесмен, меценат, блоггер, основатель благотворительного фонда "Жизнелюб" и владелец ТРЦ "Dream Town", который в мае 2025 года попал под атаку России. Уже много лет он заявляет о намерении баллотироваться в мэры Киева, а теперь рассказал, чем будет заниматься на этом посту.

В интервью Алине Шаманской в шоу "55 за 5" Корогодский готов принимать до 200–300 решений в день. "Телеграф" решил выяснить, что известно о бизнесмене, как он стал популярным и что известно о его политических амбициях.

Что известно о Гарике Корогодском

Гарик Корогодский родился в обычной семье — отец был строителем, мать работала бухгалтером. Первые деньги он начал зарабатывать еще в школе — торговал жевательными резинками и одеждой, что, по его словам, стало стартом предпринимательского мышления.

Образование получил в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, однако классическая карьера его не привлекла. В молодости работал электриком в театре и параллельно подрабатывал перепродажей разных товаров – от билетов до дефицитных продуктов. Уже в начале 90-х заработал первый миллион, занимаясь импортом техники, а затем — нефтяным бизнесом. В 2000-е сосредоточился на девелопменте в Киеве, реализовав ряд масштабных коммерческих проектов.

Корогодский давно вышел за рамки классического бизнесмена – он активно работает со своим публичным образом. Его узнают по эпатажному стилю, в частности яркими очками, и прямолинейной манерой общения. Кроме бизнеса он пишет книги, ведет блог, проводит авторские лекции и развивает благотворительные инициативы. Среди его книг — "У нас был секс" и две части "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика".

В личной жизни бизнесмен – семьянин. Он имеет жену и четырех детей. Семья известна своей нестандартной традицией – одинаковыми татуировками с индивидуальными надписями, порядковыми номерами для каждого члена семьи.

Гарик Корогодский с дочерью Лизой. Фото: instagram.com/garikkorogodski

В интервью Дмитрию Гордону бизнесмен рассказывал, что написал сценарий собственных похорон. По его словам, он уже даже уплатил первый взнос за группу GusGus, которая будет выступать на прощании. В контракте даже прописано, что коллектив должен прилететь через 48 часов.

Также бизнесмен известен своим нестандартным общением со своими детьми. Они вместе ходят в клубы, не стесняются обращаться друг к другу нецензурной лексикой, а сам Гарик даже с юмором называл дочь "грязной хвойдой". Однако, несмотря на то, что стоимость активов Корогодского оценивается в десятки миллионов долларов, после своей смерти он ничего не оставит своим детям.

