Популярне морозиво обвалилося в ціні на 55%: скільки коштує цього тижня в "АТБ"
У кінці травня знижки максимальні
В українській торговельній мережі "АТБ" стартувала нова хвиля акційних пропозицій. Цього тижня справжній "бум" знижок зачепив відділ заморожених десертів. Покупцям пропонують придбати популярні бренди морозива зі знижкою майже у двічі — дисконт сягає рекордних 55%.
Найбільші знижки отримала преміальна лінійка великих лотків від Magnat, а також відомі бренди "Київський пломбір" та "Три Ведмеді". "Телеграф" проаналізував акційні пропозиції та підготували повний перелік товарів.
- Морозиво 500 г Magnat "Hazelnut" (лісовий горіх), лоток — 98,90 грн (замість 219,90 грн) -55%
- Морозиво 0,5 кг Magnat Raspberry Cheesecake (малиновий чизкейк), лоток — 98,90 грн (замість 219,90 грн) -55%
- Морозиво 0,5 кг Magnat сорбет (манго-апельсин), лоток — 98,90 грн (замість 219,90 грн) -55%
- Морозиво 150 г Три Ведмеді "Love&cherries" (вишня), ріжок — 35,90 грн (замість 74,90 грн) -52%
- Морозиво 150 г Три Ведмеді "love&caramel" (двошарове), ріжок — 35,90 грн (замість 74,90 грн) -52%
- Морозиво 150 г Три Ведмеді "Love&Berries" (двошарове), ріжок — 35,90 грн (замість 74,90 грн) -52%
- Морозиво 70 г Magnat сендвіч "Double caramel spicy cookies" — 21,50 грн (замість 43,90 грн) -51%
- Морозиво 110 г Київський пломбір з малиновим варенням, ріжок — 37,90 грн (замість 76,90 грн) -50%
- Морозиво 110 г Київський пломбір з печивом з какао, ріжок — 36,90 грн (замість 74,50 грн) -50%
- Морозиво 80 г Київський пломбір класичний, вафельний стаканчик — 18,90 грн (замість 38,50 грн) -50%
- Морозиво 80 г Київський пломбір без цукру, вафельний стаканчик — 24,50 грн (замість 49,00 грн) -50%
- Морозиво 80 г Київський пломбір без цукру в глазурі, ескімо — 27,90 грн (замість 55,90 грн) -50%
- Морозиво 65 г Три Ведмеді "Anime" (юдзу та сакура), ескімо — 23,90 грн (замість 44,90 грн) -46%
- Морозиво 70 г Три Ведмеді "Mystic dragon" (пітахая та вибухова карамель), ескімо — 23,90 грн (замість 44,90 грн) -46%
- Морозиво 70 г Три Ведмеді (кавун-полуниця), ескімо — 23,90 грн (замість 44,90 грн) -46%
