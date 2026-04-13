Понад -40% на молочку: що зараз можна вигідно купити в "АТБ"

В "АТБ" діють вигідні акції на широкий асортимент молочних продуктів

В мережі "АТБ" до 14 квітня включно діють приємні знижки на молочну продукцію — від масла та молока до сирів, крем-сирів і йогуртів.

Акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити на щоденних продуктах.

У переліку знижок:

масло "Ферма" (180 г, 73%) — 73,90 грн замість 125,90 грн (-41%);

молоко "Ферма" (0,84 кг, 2,5%) — 39,90 грн замість 61,90 грн (-35%);

сир м’який Premialle Фелата 45% (180 г) коштує 47,90 грн замість 79,90 грн (-40%);

сир President Камамбер (120 г) — 77,90 грн замість 119,90 грн (-35%).

Водночас крем-сир Philadelphia (125 г) подешевшав на 30% і коштує 90,90 грн замість 129,90 грн. Сир Dziugas (180 г) — 139,90 грн замість 199,90 грн (-30%). Сири Ryki (135 г) продаються по 61,90 грн замість 88,90 грн (-30%).

Серед інших вигідних пропозицій — йогурти "Галичина" зі знижкою 34% по 25,50 грн замість 38,90 грн, а також сметана "ПростоНаше" (300 г, 15%) — 36,50 грн замість 52,90 грн (-31%). Акція діє лише до 14 квітня, тож покупці мають змогу поповнити холодильник улюбленими продуктами за зниженими цінами.

