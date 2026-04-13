Цінник на капусту падає: де її купити за 8 грн і чи буде вона надалі дешевшати

Зараз капуста в середньому майже на 90% дешевша, аніж торік

У квітні капуста в Україні загалом подешевшала порівняно з березнем, хоча динаміка цін залежить від її виду. Молода завжди дорожча за білоголову.

Молода капуста в середньому коштує 89,00 грн/кг (Auchan — 88,50 грн/кг, Megamarket — 89,50 грн/кг), тоді як у березні її середня ціна становила 102,16 грн/кг. Таким чином, за місяць вона подешевшала на 13,16 грн/кг, як написали в "Мінфін".

Водночас білокачанна капуста наразі значно дешевша: середня квітнева ціна становить 10,10 грн/кг (Novus — 8,19 грн/кг, Metro — 8,00 грн/кг, Auchan — 8,20 грн/кг, Megamarket — 16,00 грн/кг), тоді як у березні вона коштувала 10,97 грн/кг. Різниця склала 0,87 грн/кг у бік зниження.

Скільки коштує молода та стара капуста в магазинах упродовж березня-квітня 2026.

Прогноз щодо цін на капусту

За даними ринку, на білоголову капусту тисне погіршення якості врожаю 2025 року в сховищах і активний розпродаж запасів виробниками перед надходженням ранніх овочів, як пояснили у "EastFruit", Додатково впливає імпорт нового врожаю, який посилює конкуренцію. Станом на зараз капуста в середньому майже на 90% дешевша, ніж рік тому, а зростання цін можливе лише після повної реалізації торішніх запасів.

Наскільки здешевшала капуста за березень-квітень 2026.

