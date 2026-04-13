В "АТБ" впали ціни на червону ікру: делікатес продають майже за пів ціни (сотні гривень економії)

У супермаркетах "АТБ" продовжуються щотижневі знижки. Прямо зараз завдяки акціям популярний делікатес можна придбати майже за пів ціни.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на сайт мережі "АТБ". Йдеться про лососеву ікру торгової марки "Рибкоппродукт". Прямо зараз баночку (90г) цього продукту можна придбати за ціною 282 гривні замість 477 (знижка 40%). Вигода становить майже 200 гривень.

Акційна пропозиція є актуальною до 14 квітня (включно).

Ціни в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Сільпо" діють приємні акції на молочні продукти.