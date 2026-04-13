Больше -40% на молочку: что сейчас можно выгодно купить в "АТБ"

В "АТБ" действуют выгодные акции на широкий ассортимент молочных продуктов

В сети "АТБ" до 14 апреля включительно действуют приятные скидки на молочную продукцию — от масла и молока до сыров, крем-сыров и йогуртов.

Акционные предложения позволяют существенно сэкономить на ежедневных продуктах.

В списке скидок:

масло "Ферма" (180 г, 73%) — 73,90 грн вместо 125,90 грн (-41%);

молоко "Ферма" (0,84 кг, 2,5%) — 39,90 грн вместо 61,90 грн (-35%);

творог мягкий Premialle Фелата 45% (180 г) стоит 47,90 грн вместо 79,90 грн (-40%);

сыр President Камамбер (120 г) – 77,90 грн вместо 119,90 грн (-35%).

В то же время крем-сыр Philadelphia (125 г) подешевел на 30% и стоит 90,90 грн вместо 129,90 грн. Сыр Dziugas (180 г) – 139,90 грн вместо 199,90 грн (-30%). Сыры Ryki (135 г) продаются по 61,90 грн вместо 88,90 грн (-30%).

Среди других выгодных предложений – йогурты "Галичина" со скидкой 34% по 25,50 грн вместо 38,90 грн, а также сметана "ПростоНаше" (300 г, 15%) — 36,50 грн вместо 52,90 грн (-31%). Акция действует только до 14 апреля, поэтому покупатели могут пополнить холодильник любимыми продуктами по сниженным ценам.

