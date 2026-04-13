Рожеві — рекордсмени подорожчання: як зросли ціни на помідори за місяць та що буде далі

Марина Бондаренко
Ціни на помідори значно б'ють по гаманцю українців. Фото Колаж "Телеграфу"

На ринку томатів поки що домінує імпорт

У квітні в українських магазинах помітно змінилися ціни на помідори порівняно з березнем. За останній місяць вони виросли настільки, що різницю складно не помітити навіть без детальних підрахунків.

У квітні 2026 року ціни на помідори в українських супермаркетах суттєво зросли порівняно з березнем. За даними "Мінфін", різко подорожчали червоні помідори: їх середня вартість наразі становить 262,44 грн/кг, тоді як у березні вони коштували 180,70 грн/кг. Різниця склала 81,74 грн.

Найпомітніше подорожчання зафіксовано на рожеві помідори. У квітні їх середня ціна досягла 348,43 грн/кг, тоді як місяцем раніше вона становила 253,63 грн/кг. Таким чином, ціна зросла на 94,80 грн за кілограм.

Помідори сорту "сливка" також додали в ціні. У квітні їх середня вартість становить 273,88 грн/кг, що на 68,26 грн більше, ніж у березні, коли вони коштували 205,62 грн/кг.

Як виросла ціна на помідори за березень-квітень 2026
Як змінились цінники на помідори за місяць. Фото: "Мінфін"

Що прогнозують щодо цін на помідори

Учасники ринку пояснюють таку динаміку високим попитом на тлі обмеженої пропозиції, як написали у "EastFruit".

Наразі на полицях переважає імпортна продукція, адже українські тепличні господарства лише починають збір врожаю, і обсяги поки що невеликі. Водночас ціни на тепличні томати вже в середньому на 77% вищі, ніж у цей же період торік. Продавці припускають, що у другій половині квітня ситуація може змінитися — із появою більшої кількості продукції від вітчизняних виробників темпи зростання цін можуть сповільнитися.

Ціни на помідори упродовж березня-квітня 2026 і прогнози щодо них. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

