У світі різко зросли ціни на фісташки: скільки коштують в Україні

Про дефіцит популярних горіхів пише світова преса

Війна в Ірані порушила глобальні ланцюжки поставок, що забезпечують транспортування найважливіших видів товарів, насамперед палива. Через конфлікт на Близькому Сході також злетіли ціни на фісташки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки зараз коштує популярний горіх в українських торгових мережах.

За даними Bloomberg, вартість фісташок досягла восьмирічного максимуму, адже Ісламська республіка є другим за величиною у світі виробником цього продукту.

"АТБ"

У "АТБ" представлено дві розфасовки смажених солоних фісташок марки "Своя лінія". Упаковка в 70 г коштуватиме 83,80 грн, а 150 г – 165,90 грн.

Горіхи продаються разом зі шкаралупою. Така вартість є однією із найнижчих в українських торгових мережах.

Ціни на фісташки в "АТБ"

"Сільпо"

На сайті торгової мережі "Сільпо" – величезна кількість цього горіха від різних виробників. Можна вибрати різні розфасовки та ціновий сегмент.

Наразі діє знижка на смажені фісташки Winway грецького виробника. За 80 г продукту потрібно заплатити 99 грн. (колишня ціна 125,50 грн.).

150 г смажених фісташок Eat4fit "Каліфорнійські" українського виробника продаються за 164 грн. Така ж упаковка американських смажених солоних горішків коштуватиме 229 грн.

Ціни на фісташки в "Сільпо"

Водночас за ту ж ціну можна придбати 250-грамовий пакет української торгової марки "Премія".

За ціною 469,00 грн у "Сільпо" пропонують 150 г добірних сушених ядер популярного горіха.

Ціни на фісташки в "Сільпо"

Цей ритейлер має такий великий вибір фісташок, що складно повірити у всесвітній дефіцит цього продукту. А в наш огляд ми додамо ще півкілограмову упаковку зі смаженими солоними горіхами із США за 429 грн.

Ціни на фісташки в "Сільпо"

Varus

У мережі супермаркетів Varus теж чимало пропозицій фісташок різних виробників та розфасовок. Але, мабуть, найпривабливіша — це смажені горіхи в упаковці 300 г за ціною 249,90 грн. Це вартість вже зі знижкою на 32%.

Для порівняння – 250 г смажених фісташок Yesnut! обійдуться у 299,90 грн. Тобто й упаковка менша і коштують більше.

Ритейлер також продає смажені солоні фісташки на вагу за ціною 124,99 за 100 г.

Ціни на фісташки у Varus

Нагадаємо, в "АТБ" впали ціни на червону ікру. Делікатесний продукт продають майже за півціни.