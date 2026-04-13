До 700 грн економії: у "Сільпо" знизили ціни на продукти і побутову хімію

Найбільше здешевшали таблетки для посудомийних машин

У мережі супермаркетів "Сільпо" діють нові знижки на популярні продукти та побутові товари. Частина позицій подешевшала на майже 50%.

Акція триватиме до 21 квітня, тож покупці мають обмежений час, щоб скористатися вигідними пропозиціями. "Телеграф" написав перелік товарів із конкретними цінами та сумами економії.

Пропозиції охоплюють як харчові продукти, так і засоби для дому — від макаронів і сирів до пральних гелів і таблеток для посудомийних машин:

Продукти:

Сир Mlekpol Ементалер 45% (100 г) — 54.9 грн (знижка 24%, економія 16.8 грн)

Макарони Garofalo Mafalda Corta (500 г) — 94.99 грн (знижка 21%, економія 25 грн)

Пельмені Makey зі свининою (800 г) — 149 грн (знижка 35%, економія 80 грн)

Горошок зелений "Повна Чаша" (420 г) — 36.99 грн (знижка 12%, економія 5 грн)

Ковбаса Salami (480 г) — 199 грн (знижка 30%, економія 85 грн)

Знижки на продукти в "Сільпо" - економія місцями до 85 грн.

Побутові товари:

Таблетки Finish Quantum All in 1 (80 шт) — 799 грн (знижка 47%, економія 700 грн)

Гель для прання Losk Color (900 мл) — 199 грн (знижка 47%, економія 170 грн)

Таблетки Finish Power (20 шт) — 269 грн (знижка 46%, економія 225 грн)

Гель для прання Losk Color (1.35 л) — 299 грн (знижка 47%, економія 260 грн)

Гель для прання Persil Active (1.98 л) — 559 грн (знижка 45%, економія 440 грн)

Знижки на побутову хімію в "Сільпо".

