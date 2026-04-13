До 700 грн економії: у "Сільпо" знизили ціни на продукти і побутову хімію
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найбільше здешевшали таблетки для посудомийних машин
У мережі супермаркетів "Сільпо" діють нові знижки на популярні продукти та побутові товари. Частина позицій подешевшала на майже 50%.
Акція триватиме до 21 квітня, тож покупці мають обмежений час, щоб скористатися вигідними пропозиціями. "Телеграф" написав перелік товарів із конкретними цінами та сумами економії.
Пропозиції охоплюють як харчові продукти, так і засоби для дому — від макаронів і сирів до пральних гелів і таблеток для посудомийних машин:
Продукти:
- Сир Mlekpol Ементалер 45% (100 г) — 54.9 грн (знижка 24%, економія 16.8 грн)
- Макарони Garofalo Mafalda Corta (500 г) — 94.99 грн (знижка 21%, економія 25 грн)
- Пельмені Makey зі свининою (800 г) — 149 грн (знижка 35%, економія 80 грн)
- Горошок зелений "Повна Чаша" (420 г) — 36.99 грн (знижка 12%, економія 5 грн)
- Ковбаса Salami (480 г) — 199 грн (знижка 30%, економія 85 грн)
Побутові товари:
- Таблетки Finish Quantum All in 1 (80 шт) — 799 грн (знижка 47%, економія 700 грн)
- Гель для прання Losk Color (900 мл) — 199 грн (знижка 47%, економія 170 грн)
- Таблетки Finish Power (20 шт) — 269 грн (знижка 46%, економія 225 грн)
- Гель для прання Losk Color (1.35 л) — 299 грн (знижка 47%, економія 260 грн)
- Гель для прання Persil Active (1.98 л) — 559 грн (знижка 45%, економія 440 грн)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" мегаценопад на ковбасу і не тільки.