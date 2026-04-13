В мире резко выросли цены на фисташки: сколько стоят в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
О дефиците популярных орехов пишет мировая пресса
Война в Иране нарушила глобальные цепочки поставок, обеспечивающие транспортировку важнейших видов товаров, в первую очередь топлива. Из-за конфликта на Ближнем Востоке также взлетели цены на фисташки.
"Телеграф" решил выяснить сколько сейчас стоит популярный орех в украинских торговых сетях.
По данным Bloomberg, стоимость фисташек достигла восьмилетнего максимума, ведь Исламская республика является вторым по величине в мире производителем этого продукта.
"АТБ"
В "АТБ" представлены две расфасовки жареных соленых фисташек марки "Своя линия". Упаковка в 70 г обойдется в 83,80 грн, а 150 г – 165,90 грн.
Стоит отметить, что орехи продаются вместе со скорлупой. Такая стоимость является одной из самых низких в украинских торговых сетях.
"Сільпо"
На сайте торговой сети "Сільпо" – огромное количество этого ореха от разных производителей. Можно выбрать разные расфасовки и ценовой сегмент.
Прямо сейчас действует скидка на жареные фисташки Winway греческого производителя. За 80 г продукта нужно заплатить 99 грн (прежняя цена 125,50 грн).
150 г жареных фисташек Eat4fit "Каліфорнійські" украинского производителя продаются за 164 грн. Такая же упаковка американских жареных соленых орешков обойдется в 229 грн.
Между тем за ту же цену можно приобрести 250-грамовый пакет украинской торговой марки "Премія".
По цене 469,00 грн в "Сільпо" предлагают 150 г отборных сушеных ядер популярного ореха.
У этого ритэйлера такой большой выбор фисташек, что сложно поверить во всемирный дефицит этого продукта. А в наш обзор мы добавим еще полукилограммовую упаковку с жареными солеными орехами из США за 429 грн.
Varus
В сети супермаркетов Varus тоже немало предложений фисташек различных производителей и расфасовок. Но, пожалуй, самое заманчивое – это жареные орехи в упаковке 300 г по цене 249,90 грн. Это стоимость уже со скидкой на 32%.
Для сравнения – 250 г жареных фисташек Yesnut! обойдутся в 299,90 грн. То есть и упаковка меньше и стоят больше.
Ритэйлер также продает жареные соленые фисташки на вес по цене 124,99 за 100 г.
Напомним, в "АТБ" рухнули цены на красную икру. Деликатесный продукт продают почти за полцены.