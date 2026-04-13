Розовые — рекордсмены подорожания: как выросли цены на помидоры за месяц и что будет дальше

На рынке томатов пока доминирует импорт

В апреле в украинских магазинах заметно изменились цены на помидоры по сравнению с мартом. За последний месяц они выросли настолько, что разницу сложно не заметить даже без подробных подсчетов.

В апреле 2026 года цены на помидоры в украинских супермаркетах существенно выросли по сравнению с мартом. По данным "Минфин", резко подорожали красные помидоры: их средняя стоимость составляет 262,44 грн/кг, тогда как в марте они стоили 180,70 грн/кг. Разница составила 81,74 грн.

Наиболее заметное подорожание зафиксировано на розовые помидоры. В апреле их средняя цена достигла 348,43 грн/кг, в то время как месяцем ранее она составляла 253,63 грн/кг. Таким образом, цена выросла на 94,80 грн за килограмм.

Помидоры сорта "сливка" также прибавили в цене. В апреле их средняя стоимость составляет 273,88 грн/кг, что на 68,26 грн больше, чем в марте, когда они стоили 205,62 грн/кг.

Как изменились ценники на помидоры за месяц. Фото: "Минфин"

Что прогнозируют по ценам на помидоры

Участники рынка объясняют такую динамику высоким спросом на фоне ограниченного предложения, как написали в "EastFruit".

На полках преобладает импортная продукция, ведь украинские тепличные хозяйства только начинают сбор урожая, и объемы пока невелики. В то же время, цены на тепличные томаты уже в среднем на 77% выше, чем в этот же период в прошлом году. Продавцы предполагают, что во второй половине апреля ситуация может измениться — с появлением большего количества продукции отечественных производителей темпы роста цен могут замедлиться.

Цены на помидоры в течение марта-апреля 2026 года и прогнозы по ним. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

