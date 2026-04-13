До 700 грн экономии: в "Сильпо" снизили цены на продукты и бытовую химию
Больше всего подешевели таблетки для посудомоечных машин
В сети супермаркетов "Сильпо" действуют новые скидки на популярные продукты и товары для дома. Часть товаров подешевела почти на 50%.
Акция продлится до 21 апреля, поэтому у покупателей есть ограниченное время, чтобы воспользоваться выгодными предложениями. "Телеграф" составил список товаров с конкретными ценами и суммами экономии.
Ассортимент включает как продукты питания, так и товары для дома — от макарон и сыров до стиральных гелей и таблеток для посудомоечных машин:
Продукты:
- Сыр Mlekpol Эменталер 45% (100 г) — 54.9 грн (скидка 24%, экономия 16.8 грн)
- Макароны Garofalo Mafalda Corta (500 г) — 94.99 грн (скидка 21%, экономия 25 грн)
- Пельмени Makey со свининой (800 г) — 149 грн (скидка 35%, экономия 80 грн)
- Горошек зеленый "Полная Чаша" (420 г) — 36.99 грн (скидка 12%, экономия 5 грн)
- Колбаса Salami (480 г) — 199 грн (скидка 30%, экономия 85 грн)
Бытовые товары:
- Таблетки Finish Quantum All in 1 (80 шт) — 799 грн (скидка 47%, экономия 700 грн)
- Гель для стирки Losk Color (900 мл) – 199 грн (скидка 47%, экономия 170 грн)
- Таблетки Finish Power (20 шт) — 269 грн (скидка 46%, экономия 225 грн)
- Гель для стирки Losk Color (1.35 л) — 299 грн (скидка 47%, экономия 260 грн)
- Гель для стирки Persil Active (1.98 л) – 559 грн (скидка 45%, экономия 440 грн)
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" мегаценопад на колбасу и не только.