До 700 грн экономии: в "Сильпо" снизили цены на продукты и бытовую химию

Больше всего подешевели таблетки для посудомоечных машин

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют новые скидки на популярные продукты и товары для дома. Часть товаров подешевела почти на 50%.

Акция продлится до 21 апреля, поэтому у покупателей есть ограниченное время, чтобы воспользоваться выгодными предложениями. "Телеграф" составил список товаров с конкретными ценами и суммами экономии.

Ассортимент включает как продукты питания, так и товары для дома — от макарон и сыров до стиральных гелей и таблеток для посудомоечных машин:

Продукты:

Сыр Mlekpol Эменталер 45% (100 г) — 54.9 грн (скидка 24%, экономия 16.8 грн)

Макароны Garofalo Mafalda Corta (500 г) — 94.99 грн (скидка 21%, экономия 25 грн)

Пельмени Makey со свининой (800 г) — 149 грн (скидка 35%, экономия 80 грн)

Горошек зеленый "Полная Чаша" (420 г) — 36.99 грн (скидка 12%, экономия 5 грн)

Колбаса Salami (480 г) — 199 грн (скидка 30%, экономия 85 грн)

Скидки на продукты в "Сильпо" – экономия местами до 85 грн. Фото: gotoshop

Бытовые товары:

Таблетки Finish Quantum All in 1 (80 шт) — 799 грн (скидка 47%, экономия 700 грн)

Гель для стирки Losk Color (900 мл) – 199 грн (скидка 47%, экономия 170 грн)

Таблетки Finish Power (20 шт) — 269 грн (скидка 46%, экономия 225 грн)

Гель для стирки Losk Color (1.35 л) — 299 грн (скидка 47%, экономия 260 грн)

Гель для стирки Persil Active (1.98 л) – 559 грн (скидка 45%, экономия 440 грн)

Скидки на бытовую химию в "Сильпо". Фото: gotoshop

