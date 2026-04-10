У "АТБ" мегаценопад на ковбасу і не тільки: вартість яких товарів "зрізали" майже вдвічі
Більшість акцій – це продумана стратегія магазинів
У мережі супермаркетів "АТБ" діють вигідні знижки на найпопулярніші товари. Зокрема, за зниженою ціною можна придбати м’ясо та ковбасу.
Про це повідомляє "Телеграф". Так, одними з найвигідніших пропозицій цього тижня є: ковбаса "М'ясна лавка / Своя лінія" — варена "До пюрешки" (0,5 кг) коштує 79,90 грн замість 133,90 (-40%), Баликова напівкопчена (0,5 кг) — 98,90 замість 165,40 грн (-40%)
Інші товари по акції:
- Салямі Баварська — зі знижкою 40% по 370,89 грн/кг. Молочна ДСТУ (0,55 кг) — 115,90 замість 179,90 грн (-35%)
- Паштет качиний від Тернопільського м'ясокомбінату (225 г) — 42,50 замість 63,90 грн (-33%)
Чому продукт
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
