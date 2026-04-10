У "АТБ" мегаценопад на ковбасу і не тільки: вартість яких товарів "зрізали" майже вдвічі

Більшість акцій – це продумана стратегія магазинів

У мережі супермаркетів "АТБ" діють вигідні знижки на найпопулярніші товари. Зокрема, за зниженою ціною можна придбати м’ясо та ковбасу.

Про це повідомляє "Телеграф". Так, одними з найвигідніших пропозицій цього тижня є: ковбаса "М'ясна лавка / Своя лінія" — варена "До пюрешки" (0,5 кг) коштує 79,90 грн замість 133,90 (-40%), Баликова напівкопчена (0,5 кг) — 98,90 замість 165,40 грн (-40%)

Інші товари по акції:

Салямі Баварська — зі знижкою 40% по 370,89 грн/кг. Молочна ДСТУ (0,55 кг) — 115,90 замість 179,90 грн (-35%)

Паштет качиний від Тернопільського м'ясокомбінату (225 г) — 42,50 замість 63,90 грн (-33%)

Знижки в АТБ

Чому продукт

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

