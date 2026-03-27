Мінус 50% на ікру та консерви: на яких ще продуктах в "Сільпо" можна суттєво зекономити

Мережа супермаркетів "Сільпо" оновила перелік акційних пропозицій, суттєво знизивши вартість товарів, які можна довго зберігати. Покупці можуть непогано заощадити на консервації, крупах та соусах.

"Телеграф" повідомляє, що є знижки на окремі позиції сягають понад 50%. Ми проаналізували поточні пропозиції та обрали найвигідніші варіанти для вашого кошика.

Делікатеси та консервація за пів ціни

Найбільшу увагу привертає ікра кабачкова "Премія" (450 г). Її вартість впала на 51% — замість 93,49 грн її можна придбати всього за 45,99 грн.

Також значно подешевшав рибний делікатес: тунець "Премія" стерилізований шматочками (185 г) тепер коштує 69,99 грн, що на 42% менше від попередньої ціни у 120 грн.

Вигода на овочеву групу та крупи

Для тих, хто планує поповнити запаси бакалії, діють наступні знижки:

Булгур "Премія" пшеничний (700 г) — ціна знижена на 45% і становить 29,99 грн .

— ціна знижена на і становить . Кукурудза цукрова консервована (340 г) — коштує 39,99 грн (-30%).

— коштує (-30%). Горошок зелений (460 г) — доступний за 39,99 грн (-33%).

— доступний за (-33%). Рис Trapeza Жасмин (500 г) — пропонується за ціною 62,99 грн (-22%).

Соуси та спеції

Не залишилися без знижок і додатки до страв. Наприклад, соус Асканія "Солодкий чилі" здешевшав на 43% і коштує зараз 44,99 грн. Популярна гірчиця Lowensenf "Баварська" продається за 109 грн (-31%), а лавровий лист у банці можна взяти за 29,99 грн зі знижкою 33%.

