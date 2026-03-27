Мінус 50% на ікру та консерви: на яких ще продуктах в "Сільпо" можна суттєво зекономити

Марина Іщенко
Автор
"Сільпо"
Мережа супермаркетів "Сільпо" оновила перелік акційних пропозицій, суттєво знизивши вартість товарів, які можна довго зберігати. Покупці можуть непогано заощадити на консервації, крупах та соусах.

"Телеграф" повідомляє, що є знижки на окремі позиції сягають понад 50%. Ми проаналізували поточні пропозиції та обрали найвигідніші варіанти для вашого кошика.

Делікатеси та консервація за пів ціни

Найбільшу увагу привертає ікра кабачкова "Премія" (450 г). Її вартість впала на 51% — замість 93,49 грн її можна придбати всього за 45,99 грн.

Також значно подешевшав рибний делікатес: тунець "Премія" стерилізований шматочками (185 г) тепер коштує 69,99 грн, що на 42% менше від попередньої ціни у 120 грн.

Вигода на овочеву групу та крупи

Для тих, хто планує поповнити запаси бакалії, діють наступні знижки:

  • Булгур "Премія" пшеничний (700 г) — ціна знижена на 45% і становить 29,99 грн.
  • Кукурудза цукрова консервована (340 г) — коштує 39,99 грн (-30%).
  • Горошок зелений (460 г) — доступний за 39,99 грн (-33%).
  • Рис Trapeza Жасмин (500 г) — пропонується за ціною 62,99 грн (-22%).

Соуси та спеції

Не залишилися без знижок і додатки до страв. Наприклад, соус Асканія "Солодкий чилі" здешевшав на 43% і коштує зараз 44,99 грн. Популярна гірчиця Lowensenf "Баварська" продається за 109 грн (-31%), а лавровий лист у банці можна взяти за 29,99 грн зі знижкою 33%.

