Сир, молоко і десерти дешевше: які вигідні знижки діють в "АТБ"

Найбільше можна зекономити на молоці

У супермаркетах "АТБ" покупців знову приваблюють вигідні акції на молочну продукцію — одразу кілька популярних товарів подешевшали на третину й більше.

Зокрема, плавлений сир President вагою 70 г (вершковий та з Гаудою) продається зі знижкою 38% — за 15,90 гривень замість 25,70 гривень. Таким чином, економія становить 9,80 гривень за упаковку.

Знижки на молочку в "АТБ" до 31 березня 2026. Фото: скріншот з магазина

Суттєво подешевшали й солодкі сиркові вироби від "Злагода". Глазурований сирок з вишнею 36 грамів зараз коштує 9,90 гривень замість 15,70 гривень, що дозволяє заощадити 5,80 гривень. Батончики цього ж виробника також продаються зі знижкою 35% — залежно від ваги (120 г та 43 г), ціна зменшилась більш ніж на третину.

Крім того, акційна пропозиція діє на молоко "Фермерські традиції" 0,9 кілограма ультрапастеризоване. Його можна придбати за 41,90 гривень замість 62,60 гривень, тобто дешевше на 20,70 гривень.

Що купити зі знижками в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа"

