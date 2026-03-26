Мінус 300 грн з чеку: де найвигідніше придбати преміальну каву

Українські супермаркети оновили цінники на популярну сублімовану каву Carte Noire Classic (140 г). Як виявилося, різниця в вартості одного й того самого товару в різних мережах зараз сягає понад 100%.

Про це стало відомо під час моніторингу цін у найбільших магазинах країни.

Де купувати найвигідніше

Беззаперечним лідером за низькою ціною наразі є мережа "АТБ". Завдяки акційній пропозиції, пачка кави вагою 140 г коштує там лише 249,90 грн. Варто зауважити, що звичайна ціна без знижки в цій мережі становить близько 500 грн, тож зараз діє вигода у -50%.

Скільки просять інші супермаркети

В інших популярних магазинах ситуація кардинально відрізняється. Ціни там тримаються на рівні "преміум":

"Novus": за таку саму упаковку доведеться викласти 519,00 грн.

"Сільпо": ціна ідентична до Novus — 519,00 грн.

"Ашан": тут зафіксовано найвищу вартість серед перевірених магазинів — 544,00 грн.

Купуючи каву в АТБ, споживач може заощадити майже 300 гривень порівняно з Ашаном. Фактично, за ціною однієї пачки в Сільпо чи Новусі, в АТБ можна придбати дві.

